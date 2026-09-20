Si paga con carta alla colonnina ovunque da gennaio?

























Si paga con carta di credito alla colonnina? É vero che dal primo gennaio ci sarà una svolta, ovunque.Lo chiede Silvio, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Si paga con carta ovunque da gennaio?

“Salve, è vero che dal primo gennaio 2027 entra in vigore anche in Italia il regolamento europeo AFIR che elimina l’obbligo di tessere o app specifiche per l’accesso alle colonnine pubbliche? Sarà quindi possibile il pagamento immediato alle colonnine pubbliche con carta di debito o credito, POS o contactless?” Silvio Fabrizi

Risposta. Una prima svolta è scattata per le stazioni di ricarica in funzione dal 13 aprile 2024, con l’entrata in vigore del Regolamento UE AFIR. La norma stabiliva tra l’altro che si possa ricaricare senza dover concludere un contratto con il gestore della ricarica. Imponendo quindi di mettere a disposizione degli utenti strumenti di pagamento elettronici ”universali”. Come appunto i POS per bancomat o carta di credito. L’obbligo era (ed è) valido solo per le ricariche di nuova installazione. Per quelle già in funzione è previsto l’adeguamento entro il 1° gennaio 2027. Anche sul fronte dei prezzi, e della chiarezza dell’offerta, la musica cambia radicalmente, ponendo fine a tariffe spesso difficili da decifrare. Gli operatori sono tenuti a esporre costi trasparenti e confrontabili. Basati sul consumo effettivo per kWh per le stazioni più potenti attive sempre dal 13 aprile 2024.

C’é una svolta in arrivo, ma molti gestori si stanno già adeguando

Molti gestori stanno comunque adeguando le loro reti già da tempo, anche per le colonnine già esistenti. E la possibilità di ricaricare con carta o bancomat è sempre più diffusa. Esempio: Free to X, che gestisce la rete di colonnine ad alta potenza nella rete di Autostrade per l’Italia, sta aggiornando da tempo tutte le sue stazioni. Come Villoresi Est,sull’A8 Milano Varese, con 5 colonnine HPC tutte accessbili con carta di credito. Non più su un unico terminale, ma su tutta l’infrastruttura. Altra novità voluta dalla UE è l’obbligo di connettività digitale h24 per tutte le colonnine. Consentendo ai sistemi di bordo di conoscere in tempo reale l’effettiva disponibilità e lo stato di efficienza dei punti di ricarica lungo il tragitto.