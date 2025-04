Si guastano di più le auto elettriche? Tutt’altro, dice l’ADAC

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Si guastano di più le auto elettriche? No, dice l’ADAC, l’Automobile Club tedesco, pubblicando l’indagine 2025 sull’affidabilità e analizzando un campione enorme.

Si guastano di più le termiche: 10,4 problemi ogni mille auto (4,2 per le EV)

I dati si basano su 3,6 milioni di guasti segnalati in Germania nell’ultimo anno e catalogati uno per uno dall’ADAC. Segnalando che finalmente il numero di auto elettriche in circolazione è diventato tale da poter fare confronti significativi con i modelli a benzina o gasolio.

Secondo l’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, dunque,i veicoli elettrici prodotti tra il 2020 e il 2022 hanno avuto un tasso medio di guasto di 4,2/1.000 veicoli. Molto meglio delle auto termiche, che hanno fatto registrare un’incidenza più che doppia, 10,4/1.000. Con un netto miglioramento su entrambi i fronti, comunque, rispetto a un analogo studio effettuato nel 2020, quando le elettriche erano a 8,5/1.000 e le termiche a 12,9/1.000. Ancora una volta la più frequente fonte di problemi, per tutte e due i tipi di motorizzazioni, è la batteria a bassa tensione, a 12V, sulla quale l’ADAC consiglia di fare sempre massima attenzione.

Molto bene le due Tesla, la VW ID.4 e la Spring, male la Hydai Ioniq 5

Tra le auto più virtuose spiccano sicuramente le Tesla. La Model Y ha un tasso di guasti minimo, 0,9/1.000, ma la Model 3 fa ancora meglio: le auto costruite nel 2022 sono a 0,5 (erano a 4,4 quelle prodotte nel 2019). Ottimo risultato anche per la più venduta delle Volkswagen EV, la ID.4, con un punteggio di 1/1.000 (modelli 2022). E bene anche la piccola ed economica Dacia Spring, decisamente sotto media con un tasso di 2,9/1.000 (sempre per le unità prodotte nel 2022).

Stupisce in negativo, invece, il risultato della Ioniq 5, modello di una Casa solitamente affidabile come Hyundai. Parliamo di un tasso di guasti di 18,3/1.000 per i modelli 2021 e di 22,4/1.000 per le unità vendute nel 2022: tra le elettriche è il risultato peggiore. Nel complesso l’ADAC riconosce comunque che, “anche se ci sono alcune eccezioni, la diversità e la robustezza generale dei veicoli elettrici sono sufficienti per abbassare il tasso di guasto complessivo“. Non era scontato da parte di un ente che ha sempre visto le EV con una certa diffidenza.

