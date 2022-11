Si farà la nuova Golf elettrica? Ho sentito…

Si farà la nuova Golf elettrica? Gianfranco ha letto che la Volkswagen potrebbe rilanciare la versione a batterie del modello di maggior successo e chiede notizie. Vaielettrico risponde. I quesiti vanno inviati ainfo@vaielettrico.it

Si farà la nuova Golf a batterie? Se sì, potrei considerare il passaggio all’elettrico…

“Su un forum di appassionati del marchio Volkswagen ho letto un breve accenno al fatto che l’azienda potrebbe lanciare una versione a batterie della Golf. Ho provato a informarmi in rete per trovare conferme, ma non ho visto nulla. Chiedo a voi se avete conferme: considero da sempre la Golf un’auto pressoché ideale, che mantiene un valore molto alto anche nel mercato dell’usato. E che potrebbe convincermi al salto all’elettrico, sul quale sono ancora piuttosto esitante: la ID.3 non mi dispiace, ma mi dà un’impressione di minore solidità“. Gianfranco F.

Arriverà, ma non prima del 2027

Risposta. Pare proprio di sì (anche se non subito), per un cambio di strategia della Volkswagen. L’ex n.1 Herbert Diess, silurato a luglio senza tanti complimenti, aveva deciso che la Golf avesse tutte le motorizzazioni tranne l’elettrico. Questo per non sovrapporsi alla citata ID.3, che avrebbe dovuto essere la Golf del futuro. Ma il nuovo management sta rivedendo tutto e, dopo avere ritardato di 5 anni l’arrivo dell’ammiraglia elettrica Trinity, sembra decisa a mettere un motore elettrico anche nella Golf. Questo dovrebbe accadere quando l’attuale 7° generazione della VW più venduta andrà in pensione, nel 2027. È stato il nuovo capo della marca Volkswagen, Thomas Schafer, a confermare che l’azienda non ritirerà il nome Golf e che il modello entrerà a far parte della gamma elettrica ID. “Abbiamo marchi iconici, come Golf e GTI. Sarebbe folle lasciarli morire. Rimarremo fedeli alla logica dell’ID, ma i modelli iconici continueranno a portare il loro nome. Non rinunceremmo a Golf, in nessun modo“. Quanto alla ID.3, Schafer ha chiarito che “non è mai stato un successore della Golf, è più una Golf Plus“. L’esatto opposto di quel che diceva Diess.