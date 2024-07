Si fa o no la piccola Tesla? E quando?

Si fa o no la piccola Tesla? E se sì, quando? Sergio, un lettore, è disorientato dalle notizie contrastanti uscite di recente e vorrebbe certezze. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Si fa o no la Model 2? Val la pena aspettarla?

“Leggo articoli contrastanti in rete sui piani di Tesla per quel che riguarda un’auto di dimensioni minori (e costo più abbordabile) rispetto alla gamma attuale. Quella che anche voi avete definito la Model 2. Non ho ancora capito se questa auto si farà o no. E, se sì, quando arriverà e a che prezzi. Personalmente potrei essere interessato, mentre reputo esagerate per le mie esigenze sia la Model 3 che la Model Y, non fosse altro che per le difficoltà a fare entrare auto del genere nel mio garage. Che notizie potete farmi? Esiste una presa di posizione di Tesla a cui fare riferimento e, eventualmente, cercare delle alternative? Grazie e complimenti per il lavoro di informazione che svolgere“. Sergio Rovatti

Si faranno modelli più economici, in arrivo nel 2025

Risposta. Tesla sembra avere scelto una strada diversa, ammesso e non concesso che esistesse veramente il progetto di costruire una Model 2. L’idea del costruttore americano, da quel che si capisce, è di realizzare versioni meno costose delle auto attuali, con nomi tutto da decidere. E anche dimensioni tutte da scoprire. Ecco infatti quanto è stato detto durante la presentazione dei dati economici del primo semestre 2024: “I piani per i nuovi veicoli, compresi i modelli più economici, rimangono sulla buona strada per un inizio della produzione nella prima metà del 2025. Questi veicoli utilizzeranno aspetti della piattaforma di prossima generazione e aspetti delle nostre piattaforme attuali. E potranno essere prodotti sulle stesse linee di produzione della nostra attuale gamma di veicoli“. Un po’ criptico. Ne sapremo di più a fine ottobre, quando lo sviluppo sarà più avanzato e Tesla aggiungerà qualche altra notizia durante la presentazione dei dati dei primi 9 mesi del 2024.

