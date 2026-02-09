Si chiamerà Luce la Ferrari elettrica: il nome è stato svelato dalla Casa di Maranello, assieme a un’immagine del design degli interni (sopra).

Si chiamerà Luce, a maggio la presentazione con gli esterni

L’evento di presentazione è avvenuto a San Francisco, in collaborazione con LoveFrom, collettivo di creativi fondato dai designer Jony Ive e Marc Newson. Ovvero il duo che da 5 anni lavora sul design della nuova vettura. La tecnologia di base della Luce era già stata svelata a ottobre 2025 nell’e-building di Maranello. La terza e ultima fase del lancio, presentazione degli esterni, si terrà in Italia a maggio 2026. La società spiega che l’abitacolo è “un volume unico e pulito, con forme semplificate e razionalizzate al servizio della guida per creare un ambiente tranquillo, funzionale e spazioso“. Hardware e software sviluppati in house. Gli elementi essenziali (come il Binnacle, il pannello di controllo e il tunnel centrale) sono autonomi. E organizzati attorno al concetto di input (comandi) e output (display). La lega di alluminio utilizzata, riciclata al 100%, è fresata dal pieno utilizzando una tecnologia CNC a 3 o 5 assi. E sottoposta a processo di anodizzazione. Il trattamento crea una microstruttura a celle esagonali ultrasottile sulla superficie, per resistenza e durezza definite “eccezionali”.

Tre i display di bordo e volante semplificato a tre razze

Per il volante della Luce, Ferrari ha optato per una forma semplificata a tre razze, reinterpretando il volante Nardi in legno degli anni ’50 e ’60. La struttura in alluminio delle razze è intenzionalmente priva di rivestimento per mettere in evidenza solidità e finitura del materiale. Il volante è formato da 19 componenti lavorati con tecnologia CNC e pesa 400 grammi in meno rispetto al volante di gamma Ferrari. I tre display di bordo – il Binnacle del guidatore e i pannelli di controllo anteriore e posteriore – sono progettati per garantire chiarezza e funzionalità. Il Binnacle si muove insieme al volante, ottimizzando la visibilità della strumentazione e facilitando la guida. Il quadro strumenti montato sul piantone dello sterzo rappresenta una novità assoluta per una Ferrari di gamma. È dotato di due display OLED sovrapposti. Il pannello di controllo è montato su un giunto sferico che consente di orientare lo schermo verso il guidatore o il passeggero.

La Luce: mille Cv, velocità max 310 km/h, da o a 100 in 2,5″