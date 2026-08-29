Si chiamerà ID.Up la piccola VW in arrivo nel 2027

Si chiamerà ID.Up la piccola Volkswagen in arrivo nel 2027. Il prezzo della versione base dovrebbe aggirarsi sui 20 mila euro.

Si chiamerà ID.Up, prezzo da 20 mila euro

La crisi sta costringendo Volkswagen Group a ridurre il numero di modelli e versioni prodotti. Un ridimensionamento che per ora non sembra toccare la gamma elettrica, che continua a crescere con prodotti dal prezzo più abbordabile. Dopo la ID.Polo, tra un anno arriverà l’auto più piccola della gamma, la ID.Up. Il nome che era stato scelto inizialmente, ID.2, è stato definitivamente accantonato, dato che l’elettrico è diventato il new normal per il colosso tedesco. E si vuole sfruttare il traino assicurato da nomigià noti, accompagnati dal suffisso ID. Da pochi giorni è trapelato anche che la nuova versione della ID.4 si chiamerà ID.4 Tiguan. La piccola ID.Up sarà prodotta in Portogallo. Sarà lunga 3,88 metri (28 cm in più dell’attuale e-Up) e larga 1,81.

Altra citycar in arrivo dalla Cina, la Geely E2

Di dimensioni più rilevanti è invece l’ennesima citycar elettrica in arrivo dalla Cina, la Geely E2, con 4,14 metri di lunghezza. Per ora non si conosce il prezzo per l’Italia. Per la versione base (motore da 60 kW e batteria LFP da 35,35 kWh lordi, autonomia di 252 km) sarà comunque vicino ai 20.990 euro annunciati per il mercato francese. Non stiamo parlando di un fulmine di guerra, dato che l’accelerazione da 0 a 100 km/h è annunciata in 14,2”. Con ricarica fino a 6,6 kW in AC e 60 kW in DC. Sono previste due versioni più costose, Pro+ e Max+, entrambe con motore da 85 kW e 0-100 km/h in 11,5”. Qui la batteria LFP ha capacità lorda di 47,14 kWh e l’autonomia 345 km. La ricarica in DC arriva a 80 kW. Prezzo in Francia: 24.990 e 26.990 euro.