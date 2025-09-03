Si chiamerà ID. Polo la piccola Volkswagen elettrica in arrivo l’anno prossimo. Un compromesso per non perdere nomi molto conosciuti senza abbandonare la sigla ID.
Si chiamerà ID. Polo, per non disorientare troppo i clienti
È finito il tempo della rottura col passato voluta a suo tempo dal vecchio presidente, Herbert Diess. La nuova strategia trasferisce i nomi dei modelli con motore a combustione più familiari alla gamma ID. completamente elettrica. Il primo modello ad essere lanciato sarà l’ID. Polo nel 2026. Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, spiega così la scelta: “I nomi dei nostri modelli sono saldamente ancorati nella mente delle persone. Sono sinonimo di un marchio forte e incarnano caratteristiche come la qualità, il design senza tempo e le tecnologie per tutti. Ecco perché stiamo portando i nostri nomi noti nel futuro. La ID. Polo è solo l’inizio“. Allo stesso tempo, tutte le vetture con propulsione convenzionale continueranno ad avere i loro nomi precedenti“. Con questa strategia, Volkswagen pensa di “aiutare i Clienti a orientarsi più facilmente nella futura gamma di prodotti del marchio“.
In arrivo anche la ID. Cross: il 7 settembre a Monaco l’anteprima
La ID. Polo (anche nella versione GTI), farà la sua prima apparizione pubblica all’IAA MOBILITY di Monaco di Baviera (‘8-14 settembre). Il giorno prima, il 7, Volkswagen svelerà in anteprima mondiale la concept car di un SUV compatto elettrico, la nuova ID. CROSS Concept. La versione di serie di questa concept car, la ID. Cross, sarà lanciata alla fine del 2026 come “sorella” a trazione 100% elettrica della T-Cross. Volkswagen assicura che “il debutto dei membri più piccoli e compatti della sua famiglia elettrica segna l’inizio di una nuova era. Renderà l’auto elettrica “più conveniente che mai“, grazie a queste due nuove auto. “Tutti i nuovi modelli mostrano chiaramente che Volkswagen sta rispondendo con ancora più attenzione al riscontro dei Clienti“. Grazie anche a questi nuovi modelli, uniti alla gamma attuale, la marca tedesca è convinta di chiudere definitivamente la supremazia di Tesla in Europa. Contrastando la crescente aggressività dei marchi cinesi nei segmenti più bassi.
Cercano di abbindolare un po’ di gonzi tirando fuori dal sarcofago il nome Polo? Vediamo quale piattaforma sceglieranno per quest’auto..
Inizialmente VW decise di mantenere i nomi dei prodotti Legacy per i primi modelli elettrici, per non disorientare la clientela e dare un senso di continuità: quindi Golf E, E-UP.
Arrivati nel 2020 cambio strategia con completo renaming per dare maggiormente il senso della rivoluzione: quindi ID3, ID4, ID5, ID7, ID Buzz.
Ora invece ultima combinazione possibile: avremo quindi ID Golf, ID Passat, ID California? Mi sembra che navighino a vista, meno male che il prodotto sembra finalmente piacere
Spero solo vivamente che Volkswagen, per rendere l’auto elettrica “più conveniente che mai“, NON SEGUA l’esempio di Stellantis e della sua Citroën e-C3 base, vettura in cui, per arrivare al prezzo-civetta di 19.990 €, sono state rese opzionali funzioni invece essenziali come la ricarica in AC a 11 kW e anche quella in DC, che peraltro è una vera e propria fregatura in quanto limitata a un C = 1.0, condannando chi la utilizzasse a performance sulla ricarica 10-80% attorno ai 50-60 minuti.