Si chiamerà ID. Polo la piccola Volkswagen elettrica in arrivo l’anno prossimo. Un compromesso per non perdere nomi molto conosciuti senza abbandonare la sigla ID.

Si chiamerà ID. Polo, per non disorientare troppo i clienti

È finito il tempo della rottura col passato voluta a suo tempo dal vecchio presidente, Herbert Diess. La nuova strategia trasferisce i nomi dei modelli con motore a combustione più familiari alla gamma ID. completamente elettrica. Il primo modello ad essere lanciato sarà l’ID. Polo nel 2026. Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, spiega così la scelta: “I nomi dei nostri modelli sono saldamente ancorati nella mente delle persone. Sono sinonimo di un marchio forte e incarnano caratteristiche come la qualità, il design senza tempo e le tecnologie per tutti. Ecco perché stiamo portando i nostri nomi noti nel futuro. La ID. Polo è solo l’inizio“. Allo stesso tempo, tutte le vetture con propulsione convenzionale continueranno ad avere i loro nomi precedenti“. Con questa strategia, Volkswagen pensa di “aiutare i Clienti a orientarsi più facilmente nella futura gamma di prodotti del marchio“.