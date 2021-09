Si chiama Spectre la Rolls-Royce elettrica in arrivo. Sarà in vendita tra due anni, ma la blasonata casa inglese ne ha anticipato alcune immagini. Testo + Video.

Si chiama Spectre, sportiva ma non troppo

Anche i miliardari vogliono guidare elettrico e la Rolls-Royce, dopo lunghe esitazioni, ha deciso di accontentarli. Il blasonato marchio inglese ha annunciato che non venderà più veicoli termici dal 2030 e confermato l’arrivo di un primo modello 100% elettrico. Il nome è Spectre (almeno per il momento) e richiama i film di James Bond-007. La linea sembra in linea con la tradizione del super-lusso british. Ma con un’impronta un po’ più sportiva. Al momento non sono stati forniti dati tecnici, si sa solo che i due anni che ci separano dal lancio saranno utilizzati per percorrere 2 milioni e mezzo di km di test. Oltre che per tutto il lavoro di affinamento tecnico di un progetto che è stato ormai “congelato” nella sostanza. Ricordiamo che il marchio Rolls-Royce appartiene al gruppo BNW.

In UK la crisi carburanti spinge l’interesse per le EV

L’annuncio della Rolls, datato 29 settembre, arriva in giorni in cui l’elettrico è molto popolare nel Regno Unito. I problemi di approvvigionamento di carburante seguito alla Brexit hanno causato un’ondata di interesse. Mentre le stazioni di servizio sono nel caos, i concessionari di auto elettriche hanno visto moltiplicarsi il numero dei visitatori. Un fenomeno ben fotografato in un articolo del Guardian, in cui si racconta anche che il fenomeno è ben visibile su Google. Secondo il principale motore di ricerca, le query sui veicoli elettrici sono aumentate del 1.600% già il 24 settembre, quando la carenza di carburante si è diffusa nel paese. Lo stesso fenomeno è stato osservato da Carwow, uno dei più importanti network concessionari di automobili nel Regno Unito, sul cui sito web le ricerche sono aumentate del 56%. E molti automobilisti vivono questa crisi di approvvigionamenti come l’ennesimo segnale che è tempo di voltare pagina.

