A Shipping 4.0 spazio all’analisi dei problemi dell’inquinamento atmosferico e alla decarbonizzazione nei porti. Appuntamento (online) il 24 settembre a Brindisi dove hanno organizzato un webinar. Promosso da Propeller Club Port of Brindisi e organizzato da Promoest.

Nell’evento si parlerà di logistica, formazione, Blue economy e transizione energetica. Temi globali e declinati al locale con focus su Brindisi e il suo territorio. “Shipping 4.0 sarà un momento di confronto tra il mondo scientifico, l’industria e i “policy makers”, teso a definire prospettive concrete in termini ambientali, ma anche sociali ed economici”. Il webinar sarà aperto con i saluti da Barbara Colonnello (Promoest); Maria De Luca (presidente International Propeller Club Port Of Brindisi) e il presidente della Regione Michele Emiliano.

L’impatto della decarbonizzazione

Sono tanti gli interventi in scaletta, abbiamo selezionato quelli più interessanti sul fronte della mobilità sostenibile e dell’impatto ambientale delle attività portuali. Dopo la relazione introduttiva a cura di Maurizio D’Amico – Presidency Cabinet, FEMOZA ” The World Free & Special Economic Zones Federation” è da non perdere l’intervento della ricercatrice di Enea Elena De Luca che illustrerà il progetto ENTRANCES dedicato agli impatti economici e sociali delle politiche di de-carbonizzazione e in particolare il “Case studio del progetto Brindisi”.

Al confronto partecipano Rocco Lombardi (Cisambiente – Confindustria Ambiente) e Alessandro Panaro (responsabile servizio maritime & energy SRM). Per quanto riguarda la mobilità è prevista una tavola rotonda, moderata dal docente Abele Carruezzo (direttore scientifico della testata Il Nautilus).

Per maggiori informazioni sull’evento basta visitare la pagina dedicata e per iscriversi un click qui.

