Shell e VW, stazioni di ricarica da 150

Shell e VW si alleano per creare una rete di stazioni di ricarica Flexpole da 150 kW in tutta Europa. La prima già attivata a Gottinga, in Germania.

Shell e VW, colonnine Flexpole con sistema di batterie integrato

Le colonnine, installate nei distributori Shell, sono realizzate da Elli, il brand del Gruppo Volkswagen per la ricarica. Con un sistema di accumulo unico nel suo genere, che permette il collegamento alla rete a bassa tensione, grazie al sistema di batterie integrato. Senza la necessità di un trasformatore specifico o di costosi interventi strutturali. E, a seconda del tipo di veicolo, consentendo di ripristinare un’autonomia di fino a 160 chilometri in 10 minuti. Grazie a questa nuova tecnologia, VW assicura che “le stazioni di ricarica possono essere installate in modo semplice e flessibile, permettendo di accelerare l’ampliamento della rete“. Il che permetterà appunto l’attivazione di stazioni di ricarica Flexpole nelle stazioni Shell anche in altre località europee, come preannuncia il costruttore in una nota.

La Germania vuole un milione di ricariche entro il 2030

Il Governo tedesco, spiega Volkswagen, ha l’obiettivo di mettere almeno un milione di punti di ricarica a disposizione dei conducenti di auto elettriche entro il 2030. Secondo l’Agenzia Federale per le Reti1, lo scorso anno il numero di punti di ricarica è aumentato significativamente, di circa 21.000 unità, per un totale di oltre 80.000 punti. Di questi, circa 67.000 sono punti di ricarica standard e circa 13.000 di ricarica rapida. Un’espansione più veloce dell’infrastruttura di ricarica è ostacolata dalla necessità di trasformatori specifici, con tempi di consegna attualmente lunghi. Inoltre, circa 900 operatori tedeschi di sistemi di distribuzione hanno requisiti diversi per i trasformatori. “Elli Flexpole rappresenta una soluzione a questo problema.proprio perché può essere collegata direttamente alla rete a bassa tensione”, ribadisce Volkswagen.