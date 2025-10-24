Premium

Cosa stai cercando?

Gian Basilio Nieddu
il24 Ottobre 2025
0

SHE di Sanlorenzo, lo yatch che naviga (anche) in elettrico

Sanlorenzo
2 min

Con SHE un cantiere importante come Sanlorenzo investe sull’elettrificazione degli yatch – dove il full electric chissà se arriverà – con un sistema di propulsione ibrido. Più nel dettaglio un IPS di Volvo Penta con doppia alimentazione che permette di navigare in modalità elettrica nelle aree più fragili e sensibili. 

Su SHE  la batteria si ricarica in navigazione

Lo yatch è dotato di due unità IPS30 (2×1000 HP) che garantiscono una velocità di crociera fino a 20 nodi in modalità ibrida. Cala la velocità in modalità  elettrica dove si naviga silenziosamente fino a 9 nodi. Chiaro che non è adatto a grandi traversate, il format propulsivo è pensato  per entrare e uscire dai porti, con manovre più sicure e fluide, o per rimanere all’ancora  riducendo le emissioni e l’inquinamento acustico.

Sanlorenzo
Con SHE cresce l’elettrificazione a Sanlorenzo

Sono tre gli elementi che definiscono la missione di SHE: propulsione elettrica per una navigazione silenziosa nelle aree portuali e nelle aree marine più fragili, la propulsione diesel  che mentre si naviga permette la ricarica automatica della batteria (45 minuti per garantire la capacità massima) e durante le soste notturne si può evitare l’uso del generatore. Infine la modalità “booster” che aggiunge spinta elettrica alla propulsione diesel e migliora le prestazioni  riducendo il numero di giri del motore.

A bordo il tender elettrico

Vediamo alcuni dati: lunghezza fuori tutto: 25.5 m, lunghezza scafo: 22.9 m, baglio massimo (Maximum Beam): 6.5 m, pescaggio @ pieno carico: 1.77 m, dislocamento @ pieno carico (*): 83 t. Alloggi: ospiti 6 persone, equipaggio 3 persone. Passiamo ai motori: 2 x IPS30 1350 PHEV Volvo Penta D13 – 1000 HP. Infine velocità massima: 20 nodi, di crociera 17 mentre in modalità elettrica massimo 11 nodi e velocità di crociera 7 nodi.

Sanlorenzo
Lo yacht a bordo ospita un tender full electric

A bordo trova spazio il tender personalizzato di SHE: un’imbarcazione ultraleggera in fibra di carbonio lunga 3,95 metri dotata di un sistema di propulsione elettrica. In questo caso l’alimentazione è tutta a batteria.

Oltre l’elettrificazione il cantiere per varare una barca più sostenibile ha investito anche sulla costruzione dello scafo, realizzata con laminazione a strati per ridurre il peso e utilizzando resine a base biologica. «Si è lavorato alla gestione energetica e all’innovazione dei materiali, ogni elemento della struttura tecnologica di SHE è concepito per migliorare la sostenibilità, semplificare le operazioni e preservare la raffinatezza del suo design».

LEGGI ANCHE: A vela nel Golfo dei Poeti con il silenzio del motore di Temo France

Gian Basilio Nieddu
il24 Ottobre 2025
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

ECOdolomitesGT 2025: le auto elettriche tornano in gara sulle Dolomiti

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!