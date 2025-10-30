Sharp LDK+, il minivan elettrico che diventa un salotto su ruote

Sharp segue l’esempio di Sony e debutta nel mondo della mobilità elettrica con LDK+, un concept di minivan pensato non solo per spostarsi, ma per viverci dentro. Un abitacolo “connesso”, con salotto, sala da pranzo e persino una mini-cucina su ruote.

Per il noto marchio giapponese dell’elettronica di consumo, l’idea è quella di trasformare l’auto in uno spazio personale e multifunzionale, dove intrattenimento, lavoro e comfort domestico convivono. Sharp definisce infatti LDK+ come “Living, Dining, Kitchen e altro ancora”, una sigla che racconta bene la sua ambizione: portare la casa dentro la mobilità.

Un van trasformista in collaborazione con Foxconn

Il concept LDK+ evolve il prototipo presentato nel 2024 e ora si concretizza grazie alla collaborazione con Foxconn, partner anche di altre case automobilistiche emergenti.

L’interno del veicolo è organizzato come un piccolo soggiorno mobile: un proiettore integrato, un tavolino scorrevole e sedili girevoli consentono di creare una piccola “sala” cinema o un ufficio in pochi secondi. Quando l’auto è parcheggiata, infatti, lo schermo retrattile sopra i sedili posteriori si abbassa per proiettare film o gestire videoconferenze.

L’auto dialoga con la casa (e può alimentarla)

La vera innovazione di Sharp sta nel collegamento con la sua piattaforma AIoT (Artificial Intelligence of Things), che permette all’auto di interagire con gli elettrodomestici di casa: climatizzatori, forni, lavatrici e sistemi di accumulo energetico. Attraverso la funzione V2H (Vehicle to Home), il veicolo può anche scambiare energia con l’abitazione, alimentando i carichi domestici o immagazzinando energia solare.

È un approccio che in Giappone trova già terreno fertile, e che in Europa potrebbe diventare sempre più interessante con la diffusione delle colonnine bidirezionali e dei sistemi di smart grid.

Stiloso ma senza dati tecnici

Nonostante il grande impatto visivo, e la curiosità che suscita, per ora LDK+ resta di fatto un esercizio di stile e tecnologia. Sharp infatti non ha ancora fornito dati tecnici su batteria, autonomia o potenza. Nessuna informazione nemmeno su prezzo o data di produzione.

Eppure, un minivan elettrico compatto, dal design razionale e modulare, potrebbe avere un suo mercato anche in Europa, dove cresce l’interesse per veicoli versatili adatti al tempo libero, al campeggio e al lavoro in movimento.

Con LDK+, Sharp mostra come il confine tra elettronica di consumo e mobilità elettrica stia diventando sempre più sfumato. Dopo Sony, anche un altro colosso giapponese entra in un settore in piena trasformazione, dove la connettività e l’esperienza digitale a bordo diventano centrali quanto le prestazioni.