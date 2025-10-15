Settembre record per le vendite globali di EV. E la Norvegia…







In settembre le vendite globali di veicoli elettrici (EV e ibridi plug-in) hanno raggiunto la cifra record di 2,1 milioni di unità, il massimo assoluto mai registrato finora. Il boom è stato trainato da spinte sincronizzate nei mercati chiave: Stati Uniti, Europa e Cina. E la Norvegia annuncia: missione compiuta, gli incentivi non servono più (e lo riduce).

Una spinta globale – i numeri che contano

Nel periodo gennaio-settembre 2025, le vendite globali di EV (BEV + PHEV) hanno raggiunto 14,7 milioni di unità, in crescita del 26% rispetto al 2024.

Suddividendo per area geografica:

Solo a settembre, Cina, Europa e Stati Uniti hanno registrato performance record:

Il mercato cinese ha sostenuto l’onda con quasi 1,3 milioni di vendite su base mensile, pari a circa il 62 % dell’intero volume mondiale.

, le vendite EV sono , raggiungendo circa 427.541 unità. Negli Stati Uniti, un forte sbalzo nel mese è stato stimolato dalla corsa al credito d’imposta, con un +66% rispetto allo stesso mese del 2024. Ma gli analisti avvertono che la domanda statunitense potrebbe cadere nel quarto trimestre, con la fine dei vantaggi fiscali.

Prezzi in calo e più colonnine: i grandi mercati convergono

Il fenomeno è favorito dalla riduzione dei costi delle batterie, dalle economie di scala produttive e dal miglioramento delle infrastrutture di ricarica, che rendono l’EV sempre più competitivo. In Europa, anche dalla ricomparsa degli incentivi in molti grandi mercati, in Cina dai sussidi locali per il “trade-in” (rottamazione) e altri incentivi regionali in un mese stagionalmente favorevole.

Resta il fatto che i miglioramenti strutturali dei veicoli elettrici stanno generando ormai un trend che pare inarrestabile. Tanto che potrebbero essere le forze di mercato da sole a a far decollare la mobilità elettrica, anche senza la spinta di incentivi governativi.

Norvegia: missione compiuta, gli incentivi non servono più

Ed è quello che sta accadendo in Norvegia dove il Governo ha annunciato che la transizione è ormai arrivata al traguardo desiderato: un mercato in cui quasi tutte le auto nuove vendute sono elettriche. E raggiunto l’obiettivo del 100 % EV per le nuove immatricolazioni è ormai possibile un progressivo abbandono degli incentivi per “normalizzare” il mercato.

Attualmente, la esenzione IVA per veicoli elettrici viene applicata solo fino a un prezzo di 500.000 corone norvegesi (circa 49.000 USD). Il piano di bilancio propone di abbassare questa soglia a 300.000 corone nel 2026, e di eliminare completamente l’esenzione entro il 2027.

Parallelamente, sono previste maggiore tassazione sui veicoli a benzina e diesel per mantenere un divario di costo con le auto a combustione.

Buone notizia per l’auto elettrica globale, molto preoccupanti invece per l’Italia che rischia di diventare un paese sempre più marginale. Una nuova Cuba nel cuore dell’Europa.