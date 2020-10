Settembre in Europa: più auto elettrificate che diesel

Settembre in Europa: vendute più auto elettrificate che diesel. È un sorpasso storico, l’inizio di una vera rivoluzione, secondo gli esperti di Jato Dynamics.

Settembre in Europa: sorpasso storico nelle vendite

È un anno turbolento per i 27 Paesi del Vecchio Continente presi in esame da Jato: causa Covid-19, il mercato dell’auto nei primi 9 mesi ha perso il 29%. In tutto si sono venduti 8,54 milioni di macchine, con tutte le motorizzazione in calo. Tranne appunto le elettrificate ( elettriche pure, plug-in hybrids, full hybrids e mild hybrids). E c’è stato lo storico sorpasso sulle auto a gasolio, fino a pochi anni fa leader incontrastate e ora in caduta libera.