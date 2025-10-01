Settembre elettrico 2025: Tesla la fa da padrone







Settembre elettrico 2025: Tesla conquista primo e secondo posto nelle vendite, davanti alla BYD Dolphin Surf (foto in alto).

Settembre elettrico 2025: al 3° posto spunta la BYD Dolphin Surf

Mese dopo mese, le vendite di auto elettriche crescono, anche se siamo lontani dai grandi numeri di Paesi come la Francia. In settembre la quota di mercato è salita al 5,6%, con 7.190 immatricolazioni. Ma ora, con l’arrivo dei nuovi incentivi (fino a 11 mila euro, dal 15 ottobre) ci si aspetta uno scatto molto più consistente. Al punto che qualche analista azzarda che si possa arrivare a quota 100 mila, dalle 61.249 vendute nei primi 9 mesi. Tesla resta largamente leader, con la solita Model Y al primo posto con 794 auto vendute. Segue la Model 3, che però dimezza le immatricolazioni rispetto al settembre 2024, a 656. Al terzo e quarto posto due modelli cinesi: la BYD Dolphin Surf (267) e la Leapmotor T03 (261).

Boom delle ibride plug-in: vicino il sorpasso su diesel e GPL

Ma al momento gli italiani, in controtendenza rispetto al resto d’Europa, preferiscono le ibride plug-in (PHEV) alle elettriche pure. In settembre la quota di mercato è arrivata all’8,7%, sfiorando il sorpasso sul diesel, sceso all’8,8%. Sorpasso che sicuramente si concretizzerà nell’ultima parte dell’anno. In calo anche la quota di mercato delle auto a GPL, al 9,1%. Mentre continua il boom delle ibride, arrivate al 45,2%. Ma si tratta soprattutto di mild hybrid (32,5%), con un’incidenza molto limitata dell’elettrico, mentre le full hybrid non vanno oltre il 12,7%. In calo infine le vendite di auto con il motore a benzina, che perdono 2,7 punti, scendendo al 22,7%.

