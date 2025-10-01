Premium

Redazione
il1 Ottobre 2025
Settembre elettrico 2025: Tesla la fa da padrone

Settembre elettrico 2025: Tesla conquista primo e secondo posto nelle vendite, davanti alla BYD Dolphin Surf (foto in alto).

Settembre elettrico 2025: al 3° posto spunta la BYD Dolphin Surf

Settembre elettrico 2025
La top ten delle vendite di elettriche in settembre e, a destra, nei primi 9 mesi del 2025.

Mese dopo mese, le vendite di auto elettriche crescono, anche se siamo lontani dai grandi numeri  di Paesi come la Francia. In settembre la quota di mercato è salita al 5,6%, con 7.190 immatricolazioni. Ma ora, con l’arrivo dei nuovi incentivi (fino a 11 mila euro, dal 15 ottobre) ci si aspetta uno scatto molto più consistente. Al punto che qualche analista azzarda che si possa arrivare a quota 100 mila, dalle 61.249 vendute nei primi 9 mesi. Tesla resta largamente leader, con la solita Model Y al primo posto con 794 auto vendute. Segue la Model 3, che però dimezza le immatricolazioni rispetto al settembre 2024, a 656. Al terzo e quarto posto due modelli cinesi: la BYD Dolphin Surf (267) e  la Leapmotor T03 (261).

Boom delle ibride plug-in: vicino il sorpasso su diesel e GPL

settembre elettrico 2025
La top ten delle vendite di ibride plug-in in settembre e, a destra, nei primi 9 mesi 2025.

Ma al momento gli italiani, in controtendenza rispetto al resto d’Europa, preferiscono le ibride plug-in (PHEV) alle elettriche pure. In settembre la quota di mercato  è arrivata all’8,7%, sfiorando il sorpasso sul diesel, sceso all’8,8%. Sorpasso che sicuramente si concretizzerà nell’ultima parte dell’anno. In calo anche la quota di mercato delle auto a GPL, al 9,1%. Mentre continua il boom delle ibride, arrivate al 45,2%.  Ma si tratta soprattutto di mild hybrid (32,5%), con un’incidenza molto limitata dell’elettrico, mentre le full hybrid non vanno oltre il 12,7%. In calo infine le vendite di auto con il motore a benzina, che perdono 2,7 punti, scendendo al 22,7%.

Redazione
il1 Ottobre 2025
