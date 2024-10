Settembre elettrico 2024: vendite +29%

Settembre elettrico 2024: le vendite salgono del 29%, grazie alla consegna delle auto acquistate con gli incentivi (subito esauriti) in giugno. Tesla ancora leader.

Settembre elettrico 2024: Tesla e Volvo ancora leader

Mercato delle elettriche in controtendenza rispetto alle vendite di auto in generale, sceso in settembre del 10,7%, con 121.666 nuove immatricolazioni. Le EV, invece, sfruttano l’effetto incentivi e salgono del 29% a quota 6.437, tonificando anche il bilancio complessivo dei primi 9 mesi dell’anno, chiusi a quota 48.425. In crescita, quindi, rispetto alle 45.995 del settembre 2023. A dettare legge sono sempre le stesse auto, a cominciare dalle due Tesla, anche se ora a comandare è la Model 3 davanti alla Model Y. Al terzo posto si conferma la Volvo EX30, che sale a 2.578 consegne nei primi 9 mesi dell’anno. Al quarto posto nel bilancio dei primi 3 trimestri si conferma la Jeep Avenger, davanti alla BMW iX1. M all mercato ora, una volta esaurito l’effetto degli incentivi, aspetta l’arrivo delle nuove piccole, tra cui la Citroen 3-C3, la Renault 5, la Hyundai Inster e la cinese Leapmotor T03.

Volano le ibride, il diesel cala ancora: ora vale il 12,7%

Tra le alimentazioni, i dati di settembre confermano l’ottimo momento delle auto ibride, che salgono al 43,9% di quota. Con un 13,9% per le “full” hybrid e 30,0% per le “mild” hybrid. In retromarcia, invece, le vendite di auto a benzina, scese di 3,9 punti, al 25,4%. Male anche il diesel, che in settembre retrocede al 12,7% , mentre il Gpl guadagna 1,3 punti, salendo al 9,3%. Il metano ormai è praticamente azzerato, avendo immatricolato appena 9 autovetture nel mese. Infine le ibride plug-in si fermano al 3,4%. Tutti gli occhi adesso sono rivolti alle prossime mosse del governo, per capire quali saranno le decisioni sul fronte degli incentivi 2025. Qualsiasi strada venga presa, sarebbe bene comunicarla per tempo, per evitare che il mercato resti ingessato nell’attesa.

