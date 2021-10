Settembre elettrico 2021: irrompe la Dacia Spring

Settembre elettrico 2021: irrompe sul mercato la Dacia Spring, che conquista il primo posto tra le EV, scalzando la Fiat 500. Al terzo posto la Tesla Model 3.

Settembre elettrico 2021: 1.876 Spring, un record

Partenza bruciante anche sul mercato italiano per la prima elettrica low-cost: la Dacia Spring conquista la prima posizione con 1.876 auto consegnate in settembre. È il primo auto con un prezzo (19.900 euro meno incentivi) veramente competitivo con le citycar a benzina e i risultati si vedono subito. La Casa del gruppo Renault ha iniziato a smaltire le prenotazioni accumulate già da primavera e nelle ultime settimane aveva stoppato gli ordini, per troppa richiesta. Arretra in seconda posizione la Fiat 500, che pure archivia un buon mese, con 1.289 consegne. Segue la Tesla Model 3, a un filo dalle mille consegne (si è fermata a quota 999...), con il Model Y già in quinta posizione, a quota 430. Esce dalla top 5 la Renault Zoe, con solo 408 immatricolazioni, con un risultato deludente che fa il paio con quello della Volkswagen ID.3 (356).

Elettriche alla quota record dell’8%, plug-in al 5,2%

La spinta della Dacia Spring ha consentito alle auto elettriche di salire alla nuova quota record dell’8% sul totale del venduto in Italia, con 8.492 consegne in un mese. Complice anche la continua caduta del mercato in generale, azzoppato dalla crisi dei componenti elettronici e dall’esaurimento degli incentivi. In settembre le immatricolazioni complessive sono state 105.175, cioè 51.200 vetture in meno (il 32,7%) rispetto al 2020. Ancora in calo le vendite di benzina e diesel che scendono rispettivamente al 25% e al 19,1% del totale. Il Gpl arriva a rappresentare il 9,4% delle vendite, mentre il metano rimane stabile con una quota del 2% sul totale. Boom invece delle elettrificate: le ibride arrivano al 31,3% di quota, con le “full” hybrid al 7,5% e le “mild” al 23,8%. Le ibride plug-in, infine, raggiungono il 5,2% di quota.

