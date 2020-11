Sette milioni di euro con un crowdfunding per far crescere e portare sul mercato, entro il 2022, i jet elettrici DeepSpeed. Novità interessanti per la società fondata da William Gobbo, che diventerà SPA. Annunciando un valore di mercato di 33,5 milioni di euro con un patrimonio da 13,5 milioni. Conseguito un brevetto in Australia. E ora può contare sulle competenze dell’ing. Marco Cassinelli, ex direttore tecnico di MVAgusta, con trascorsi in Alfa Romeo, Lamborghini, Audi e Maserati, Cassinelli andrà a ricoprire il ruolo di Cto.

Sette milioni per completare la fase di sviluppo

Ci riprovano alla Sealence, produttori dei motori elettrici jet DeepSpeed, dopo il successo dell’anno scorso (leggi qui). In 10 giorni fu raggiunto l’obiettivo di 450 mila euro (la start-up ne raccolse 520 mila restituendone poi 70 mila di eccedenza). E ora via a un nuovo round di finanziamento, con l’asticella che si alza notevolmente.

Dalla società arrivano notizie positive: “Oltre agli avanzamenti sul piano tecnologico e brevettuale con l’ottenimento del brevetto in Australia, la Sealence ha presentato all’assemblea un bilancio che vede la patrimonializzazione passare dai 2,1 milioni del 2019 ad oltre 13.5 milioni. Per effetto sia della raccolta di capitali effettuata in questi ultimi 12 mesi, sia per effetto dell’ottenimento del valore del brevetto”.

Sette milioni e un compagine sociale sempre più ampia

Nuovi passi in avanti anche nell’assetto societario e di governance. La start-up si trasforma in SPA e il fondatore William Gobbo fa un passo indietro dalla carica di amministratore unico, in favore di un Cda e di un collegio sindacale che controllerà i prossimi bilanci. “Tutte modifiche che ho deciso di introdurre nell’ottica di garantire sempre più trasparenza ai soci della start-up che, anche a seguito delle campagne di crowdfunding, diventano sempre più numerosi”, sottolinea il manager.

Si avvia così il prossimo round di finanziamento: “Sarà un “A series” e l’obiettivo di raccolta è stato fissato in sette milioni, per l’Italia una sfida alquanto ambiziosa”. Sulla patrimonializzazione: “Il valore della star-tup è stato fissato da analisti indipendenti a 33,5 milioni di euro, facendo registrare un deciso balzo in avanti dagli 8,7 milioni stimati solo un anno fa”.

Il crowdfunding sulla piattaforma CrowdFundMe

I risultati erano attesi, secondo il fondatore dell’impresa innovativa: “Ce lo aspettavamo, tanto che era già stato dichiarato nel piano industriale presentato 12 mesi fa. Sono orgoglioso di constatare che i nostri sforzi quotidiani ci vengono riconosciuti anche dal mercato della finanza. Oltre che osservare che chi ci ha dato fiducia nei mesi passati vede già una importante rivalutazione del proprio investimento. Siamo comunque ancora all’inizio del nostro percorso”.

La raccolta capitali sarà effettuata con una nuova campagna che sarà lanciata a breve sul portale CrowdFundMe. Il denaro saà impiegato principalmente per completare il percorso di sviluppo dei jet DeepSpeed , la cui commercializzazione viene annunciata per inizio 2022.

Arriva Cassinelli, ex direttore tecnico di MV Agusta

Sul piano tecnico arriva un nome ben conosciuto nel mondo dei motori: l’ingegnere Marco Cassinelli, ex direttore tecnico di MVAgusta, con un passato in Alfa Romeo, Lamborghini, Audi e Maserati, che andrà a ricoprire il ruolo di CTO. Ottima risorsa, ma non l’unico innesto. Nel 2020, nonostante l’emergenza Covid, la società ha visto l’ingresso di altre nove risorse, in prevalenza nel gruppo dei progettisti tecnici.

