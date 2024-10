Sette mesi con la nuova ID.3, la mia prima auto elettrica

Prima auto elettrica, comprata con molti timori. Ma dopo sette mesi Antonio, un lettore di Pisa, fa un bilancio del tutto positivo. Unica rinuncia? La vacanza in Albania, dove la rete di ricarica ha troppi “buchi”. Ci scrive sperando di convincere qualche indeciso. A cui suggerisce come muovere i primi passi, vincendo le solite ansie.

di Antonio Cassisa

Ritirata a Marzo con grandissima apprensione e trascorsi 7 mesi e 19.740 Km, oggi primo ottobre voglio raccontare la nostra esperienza con la nostra prima auto 100 % elettrica, Volkswagen ID.3.

Assolutamente disinformati sulla gestione di un’auto elettrica e non avendo garage con presa dove lasciare in carica l’auto la sera, abbiamo confidato nel fatto che vicino a casa ci fossero vari punti di ricarica cui potersi appoggiare senza allontanarsi troppo.

Un acquisto informato: sono partito da zero, ma anche grazie Vaielettrico…

Fondamentali sono stati articoli e video molto esaurienti e approfonditi sul sito Vaielettrico.it che hanno fatto molta chiarezza in mezzo a un mare di Fake News che circolano sul web e sui social, dove chiunque commenta e argomenta senza conoscere minimamente la materia e alimentando solo la confusione e la disinformazione. Chiarezza che nemmeno i media più accreditati aiutano a fare, anzi.

Seguendo i passaggi base consigliati da chi l’auto elettrica la utilizza e la conosce bene, ci siamo avvicinati al mondo delle applicazioni indispensabili per poter ricaricare l’auto una volta giunti ad una colonnina. Utilissimo e altrettanto fondamentale il sito tarrifev.it (anche in forma di applicazione) che aiuta in maniera semplice ed estremamente precisa e aggiornata a districarsi tra le diverse compagnie di ricarica indicando l’applicazione più conveniente per quella specifica colonnina.

Il ginepraio di contratti, app, tariffe: io mi sono districato così

Scaricate quindi le principali e più utilizzate applicazioni sul cellulare, collegate le stesse a una carta di credito, è stato poi semplicissimo aprire l’applicazione, selezionare la compagnia della colonnina che avevo di fronte, e utilizzare per la ricarica l’applicazione consigliatami.

Sempre su consiglio di chi ne sapeva più di me ho poi ordinato le rfid card che alcune applicazioni forniscono (alcune gratuite, alcune in vendita per pochi euro) e che io tengo in auto e utilizzo quando una colonnina fa le bizze e non riconosce l’applicazione che volevo utilizzare, oppure per fare prima quando so che quella determinata card funziona con quella colonnina.

Senza garage per ricaricare qualche complicazione in più. Si superano, però il prezzo alle colonnine…

Quello delle applicazioni é un punto delicato che ho constatato essere piuttosto ostico con chi si approccia all’auto elettrica per la prima volta. D’altra parte risulta onestamente incomprensibile per chi è abituato a far rifornimento di carburante e vedere scritto ben chiaro e visibile il costo di ogni litro, come si possa fare rifornimento di Kw senza saperne spesso il costo prima e spendendo più o meno a seconda dell’applicazione utilizzata per la ricarica.

Ultimamente sempre più colonnine offrono la possibilità di pagare utilizzando carte di credito o bancomat, cosa che presumo sarà presto per tutte. Per quanto mi riguarda dopo i primi utilizzi e inevitabili perdite di tempo solo per attivare la colonnina, si è rivelato poi tutto molto comodo e veloce.

I prezzi ? Purtroppo sono in aumento e dopo una media iniziale di € 0,44-0,50 al Kw (sia in AC che in DC) siamo passati a 0,65 €/Kw attuali, con il paradosso che utilizzando le applicazioni giuste pago meno la ricarica continua, più rapida, che quella in corrente alternata.

Come ho gestito l’auto per consumare meno

Come ho gestito le ricariche della mia auto? La mia ID.3 ha una batteria da 58 Kwh e con un utilizzo cittadino o per spostamenti nell’arco di una ventina di km ha una grandissima autonomia, consuma poco e dopo un pò passa l’ansia da ricarica, normale e fisiologica i primi tempi. Utilizzando le opzioni consigliate in città, con il sistema B (brake) l’auto recupera potenza quando si toglie il piede dall’acceleratore e converte l’energia cinetica in energia elettrica che ricarica la batteria.

In strade extraurbane o in autostrada il consumo ovviamente aumenta ma con l’opzione D quando si alza il piede dall’acceleratore l’auto veleggia utilizzando solo l’energia cinetica per lunghi tratti.

Senza entrare nelle specifiche tecniche dei consumi, dei km di autonomia in città o in autostrada, cosa che possiamo trovare in rete, dove ci sono tanti video o articoli di prove su strada con relativi consumi e tabelle, c’è da tenere presente che per pianificare un viaggio o qualsiasi spostamento, esistono numerose applicazioni che ci vengono in grandissimo aiuto, pianificando il percorso con le relative soste per la ricarica e facendoci viaggiare in tranquillità.

La pianificazione dei viaggi? Con l’app ABRP non ho mai corso il rischio di restare a piedi

Oltre le opzioni che offre la casa costruttrice dell’auto, ho utilizzato e trovato comodissima l’applicazione ABRP (a better route planner), disponibile sia nella versione web che in quella per auto (in questo caso con un piccolo costo mensile, intorno ai € 5, che uno può utilizzare quando e per quanto vuole, senza alcun vincolo).

Con l’aiuto di ABRP e delle sempre più numerose colonnine di ricarica un po’ ovunque, in questi sette mesi sono andato, partendo da Pisa, la mia città, in Trentino, in Puglia, in Croazia, in Veneto, senza mai alcun pericolo di restare a piedi con la batteria scarica.

In sostanza abbiamo potuto constatare di persona, macinando Km, che per guidare l’auto elettrica serenamente occorre uno scatto mentale che ci affranchi dalle vecchie abitudini. Occorre pianificare gli spostamenti, lasciare sempre una base di carica la sera per un eventuale utilizzo non preventivato che ci possa permettere di utilizzare l’auto quando si vuole o di raggiungere eventualmente un punto di ricarica.

Tutto ciò è semplificato da chi ha la possibilità di possedere un garage con un presa privata ma assolutamente gestibile anche da chi, come noi, si affida solo alle colonnine pubbliche.

Perché ho scritto questa lunga testimonianza? Perché possa eventualmente essere di aiuto a chi è indeciso e impaurito dalle infinite inesattezze e faziose bugie che circolano ovunque in rete, e non solo.

Sfatare i falsi miti con l’esperienza diretta

Tralasciando le ideologie politiche che sono contro o a favore dell’elettrico e lo consigliano o sconsigliano a seconda del colore della bandiera, io ho scelto di cambiare e di avviarmi in quella che probabilmente sarà la strada del futuro e ho potuto sfatare di persona tutti quei falsi miti che avevo letto prima di acquistarla e quindi posso dire che :

Non si scarica se sono in coda con l’aria condizionata accesa, anzi mi è risultata comodissima quando son dovuto restare in auto parcheggiato al sole, comodamente al fresco senza inquinare o quando dal mare ho acceso il condizionatore dieci minuti prima di tornare all’auto per trovarla fresca (o calda, come inizia a capitare in questo periodo di abbassamento delle temperature); Non è una guida noiosa, anzi, precisamente l’opposto : è molto divertente con delle prestazioni davvero inaspettate; In autostrada è possibile ricaricare in tantissimi autogrill, sempre in aumento; Ci sono molte agevolazioni nelle città che permettono l’ingresso gratuito nelle ztl o in alcuni parcheggi; Non so se ci sono ma io non ho mai trovato divieti di parcheggio negli spazi sotterranei, anzi, talvolta ci ho trovato la colonnina per la ricarica;

Pur sapendo che ce ne sono tante, ho trovato in rarissimi casi auto termiche parcheggiate nello spazio riservato alle elettriche. La consapevolezza inizia a prendere piede, e le multe sono salate; Dulcis in fundo non dimentichiamo la soddisfazione di muoversi su un mezzo che non inquina e non fa rumore.

Costano care? Sì, è vero, anche se c’è un mercato sempre più florido dell’usato, incentivi sul nuovo e in cantiere diverse versioni più economiche.

Il vero limite? Abbandonare le vecchie abitudini

Sono limitanti nell’utilizzo? Sicuramente sì se non si è disposti a scostarsi dal vecchio modo di pensare legato alla benzina e al gasolio.

Unico neo riscontrato nella mia personale esperienza? La rinuncia a recarmi in Albania dove, pur visionando le varie mappe delle applicazioni, non ho avuto garanzia ci fosse un adeguato numero di colonnine. In questo caso mi è bastato informarmi sommariamente prima e ho preferito non rischiare.

Forse a qualcuno potrà essere utile questo mio racconto.

Buona scelta, il più libera possibile, a tutti.

