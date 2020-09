Sette eCity Bike a meno di 2 mila euro (partendo da 890)

Sette eCity Bike a meno di duemila euro: a questi prezzi si possono ottenere ottima qualità e buone performance. Scoprite se c’è quella che fa per voi, ricordando che è sempre in vigore l’incentivo statale fino a 500 euro.

Sette eCity Bike da scoprire nella app di BiciLive

Tra le diverse tipologie di eBike presenti sul mercato, la categoria eCity ricopre un ruolo molto importante, specie quando si parla di mobilità urbana. Le biciclette elettriche da città sono infatti dei mezzi ideali per chi è alla ricerca di una pedelec che permetta di effettuare spostamenti che possono essere sia di lavoro che di svago. Il tutto senza fare troppa fatica, grazie alla pedalata assistita fornita dal sistema di trasmissione elettrico. L’offerta delle eCity è davvero vasta e i brand, che continuano a proporre interessanti novità, presentano nei loro cataloghi diversi modelli con prezzi differenti tra cui scegliere. In particolare in questo articolo proponiamo 7 modelli di eCity con un prezzo di listino inferiore ai 2000 euro IVA inclusa, un budget non troppo elevato. Per orientarci ci siamo affidati alla pratica funzione eBike Finder della nuovissima app sviluppata da BiciLive.it. Si tratta di una realtà affermata e con esperienza nel settore eBike, che realizza il catalogo delle biciclette elettriche già dal 2018.

Sette eCity Bike: partiamo dalla Cannondale Treadwell Neo – 1.999 euro

La Treadwell Neo ha un design esclusivo ed ergonomico, creato per regalare comfort di guida eccellente. Il telaio è completamente in alluminio ed è disponibile in due geometrie: Standard e Remixte, con tubo orizzontale ribassato per facilitare lo scavalco. È equipaggiata con il motore Mahle Ebikemotion X35, dal peso di 3,5 kg e capace di erogare una potenza di 250W. La batteria, completamente integrata, ha invece una capacità di 250Wh. La trasmissione Shimano Altus è a 9 velocità, mentre i freni a disco idraulici sono i Tektro HD-R280. Questa eCity è inoltre dotata di alcune tecnologie sviluppate da Cannondale che permettono al ciclista di migliorare la propria esperienza di guida. Il prezzo della Tredwell Neo è di 1.999 euro e, come si può notare nell’App BiciLive, la cifra è identica per le due versioni proposte. È la più cara tra le sette eCity Bike che vi presentiamo. Le taglie disponibili sono tre: S, M e L.

Sette eCity Bike: Fiat Urban Man – 1.915 euro

L’azienda italiana Compagnia Ducale punta sulle eBike urban e lo fa con la nuova Fiat Urban Man (disponibile allo stesso prezzo anche per donna). Questa eCity, realizzata in alluminio 6061, si affida al motore elettrico Dapu da 250W, associato a una batteria da 417Wh inserita nel portapacchi posteriore. L’autonomia dichiarata è di 90 km circa. Offerta in colorazione bianco opaco, la Urban Man è dotata di forcella anteriore ammortizzata con escursione di 50 mm e di freni idraulici con dischi 180/160 mm. Cambio Shimano Nexus a 7 velocità.

Bad Bike Evo Fat – 1.870 euro

La Evo Fat è una eBike da città con la peculiarità delle ruote “fat”, cioè con cerchi e pneumatici più larghi. In particolare, questa eCity di Bad Bike è equipaggiata con ruote da 24” e copertoni da 4.00” di larghezza. È interamente realizzata in alluminio e monta un motore Bafang da 250W con abbinata una batteria da 468 Wh con celle Samsung. La sua autonomia è stimata tra i 40 e i 60 km ed è condizionata dal peso di 25 kg, dovuto appunto al fatto di essere una eBike fat. La Bad Bike Evo Fat può contare su una trasmissione Shimano Revoshift a 7 velocità e su un sistema frenante a disco meccanico affidato ai Tektro Aries.

Brinke Life Sport – 1.699 euro

La Brinke Life Sport è la tipica eCity completa di tutti gli accessori necessari a vivere la città, come sistema di illuminazione, parafanghi, portapacchi posteriore e cavalletto. Come si può notare nella scheda bici dell’App BiciLive, il motore Bafang ha una potenza di 250W (coppia da 40Nm) e la batteria ha una capacità di 418Wh. Quest’ultima è esterna e trova spazio sopra la ruota posteriore. Completa di display Bafang 850c a colori per una migliore visibilità, può percorrere fino a 100 km con una singola carica. I freni Shimano M365 sono idraulici a disco (160/160 mm), la trasmissione Shimano Altus è a 7 velocità e le ruote sono da 28”. E’ disponibile al pubblico in sola taglia S.

Atala E-Space Evo – 1.269 euro

Scorrendo la lista delle eCity all’interno della nuova App BiciLive, troviamo la Atala E-Space Evo. Una eBike urbana a scavalco ribassato, con forcella ammortizzata (escursione di 40 mm), manubrio ergonomico e doppio portapacchi, anteriore e posteriore. La E-Space Evo ha un prezzo di poco superiore ai mille euro ed è offerta in unica taglia (45 cm) e in unica colorazione Black/Light Blue Matt. Le caratteristiche tecniche principali del drive system sono: motore Atala ECOlogic da 250W (coppia da 45Nm) e batteria da 500Wh con elevata capacità. Le specifiche meccaniche di questa eCity sono invece: cambio Shimano Tourney Revoshift a 7 velocità, freni Tektro Aries con dischi da 160/160 mm e ruote con diametro da 26”.

Italwin Nuvola Lite 317Wh – 1.059 euro

All’interno del catalogo Italwin dedicato al mondo urbano troviamo la Nuvola Lite, una eBike semplice, maneggevole e curata nei dettagli. Il suo design a scavalco ribassato facilita la salita e la discesa da sella, mentre la geometria con ruote da 26” regala comfort a chi la guida. La Nuvola Lite è dotata del motore Five da 250W posizionato nel centro della ruota posteriore, mentre la batteria agli ioni di litio con celle Samsung può essere scelta tra tre differenti capacità. Quella da 317Wh ha un prezzo al pubblico di 1.059 euro, mentre per la cifra delle altre due lasciamo a voi il piacere della scoperta, utilizzando ovviamente l’App BiciLive.

Adriatica E2 (Lady) – 890 euro

Con la E2 (Lady) si scende sotto i 1000 euro. Si tratta di una bicicletta da donna con motore da 250W e batteria da 360Wh, posizionata sopra la ruota posteriore. Le ruote di questa eCity proposta da Adriatica sono da 26”, la trasmissione è a 6 velocità, mentre i freni sono del tipo V-Brake. Il doppio portapacchi (anteriore e posteriore), le luci e i parafanghi la rendono ideale per il mondo urbano. Il cestino anteriore è pensato per il pubblico femminile e dona un tocco in più alla E2 (Lady).

Prezzi e caratteristiche a portata di app

La lista dei modelli con un prezzo inferiore ai 2.000 euro è ovviamente più ricca e corposa di queste sette eCity Bike, con prodotti per le esigenze di tutti i clienti. Per tale motivo consigliamo di scaricare la nuova App Bicilive, disponibile per iOS e Android. La comoda funzione eBike Finder permette infatti di trovare un gran numero di eBike che soddisfino i propri gusti e requisiti e di scoprire in modo piacevole il mondo delle biciclette elettriche. https://www.bicilive.app/launch/