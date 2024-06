Set&Charge di Enel X Way, il servizio di ricarica entra in bolletta

Alla vigilia dei primi esodi estivi Enel X Way lancia la “soluzione finale” per la ricarica elettrica in hotel, ristoranti, servizi legati a turismo e ospitalità, supermercati e palestre: è l’offerta Set&Charge. Consente agli operatori di offrire il servizio di ricarica per veicoli elettrici chiavi in mano e al contempo creare valore per il proprio business.

Set&Charge si rivolge in particolare agli esercizi che usufruiscono dell’offerta luce di Enel Energia e riceveranno direttamente in bolletta i ricavi del servizio di ricarica. Il servizio è a “geometria variabile”. Può essere:

-riservato ai clienti dell’esercizio;

-aperto ai titolari di Card aziendale Enel X Way

-o addirittura pubblico. In quest’ultimo caso i punti di ricarica saranno accessibili a tutti gli utenti della app Enel x Way e compariranno nella mappa.

Set&Charge semplifica la vita di hotel e ristoranti che “aprono” la ricarica a clienti e turisti

Con l’offerta Set&Charge Enel X way si propone anche come consulente, aiutando il cliente a valutare il numero dei punti di ricarica da installare, la tipologia di wallbox più adatta e la modalità migliore per erogare il servizio.

La stazione di ricarica deve essere una di quelle a catalogo Enel X Way Italia oppure di compatibile con il software Net Enterprise che le gestisce. Qui la pagina dedicata. I modelli compatibili sono: ABB (Terra 53); Alpitronic (HYC50, HYC150, HYC300); Circontrol (ePark, eVolve Smart, Raption 50); Circutor (Urban, RVE-WB-MIX-SMART); Keba (P30x); Starcharge (Nova, Jupiter, Titan, Venus); Tritium (PK350); X-charge (C6EU, C9EU, NetZero).

Accedendo al software Net Enterprise il cliente può scaricare il report con il conteggio dei ricavi derivanti dalle singole ricariche ed emettere una fattura verso Enel X Way. A suo carico restano gli tutti oneri fiscali.

Sempre tramite la dashboard Net Enterprise ogni cliente può impostare il servizio in completa autonomia. Cioè

-Gli orari di disponibilità del servizio di ricarica;

-Gli importi, ovvero il prezzo del servizio offerto;

-Gli utenti che possono accedere al servizio, ovvero i clienti, tutti gli utenti di App Enel X Way oppure gli utenti con Card aziendale Enel X Way.