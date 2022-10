Servono nuovi stili di vita, più dell’elettrico

Servono nuovi stili di vita, ancor prima di auto con motori a emissioni zero, con più sharing e utilizzo dei mezzi pubblici, scrive Andrea. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Servono nuovi stili di vita: non è il motore, ma la macchina in sé il vero problema

“L eggo molte considerazioni sull’opportunità di costringere le case automobilistiche ad abbandonare il motore termico a favore del motore elettrico. Personalmente sono molto scettico su questa scelta per vari motivi: la transizione dovrebbe essere incentivata e non forzata. La scelta di passare all’elettrico comporta problematiche che non possono essere tralasciate e che periodicamente vengono rimarcate anche sulle vostre pagine. Costi elevati delle macchine, autonomia limitata, problemi con i punti di ricarica. Personalmente credo che il vero incentivo al passaggio dal motore a combustione all’elettrico sia un ripensamento generale della mobilità da parte dei sindaci e dello Stato in generale. Bisogna prendere atto che il modello per cui una famiglia ha due o più auto non è più sostenibile. E che gli spostamenti cittadini devono passare a modelli di utilizzo di risorse condivise (sharing) e dei mezzi pubblici (anche e soprattutto per le lunghe tratte). Utilizzare l’auto non dovrebbe essere più la prima scelta di spostamento cittadino. Questo farebbe venire meno la necessità di possesso per gran parte delle persone, annullando gran parte degli svantaggi di cui sopra “ . Andrea Lai eggo molte considerazioni sull’opportunità di costringere le case automobilistiche ad. Personalmente sono molto scettico su questa scelta per vari motivi: la transizione dovrebbe essere iLa scelta di passare all’elettrico comporta problematiche che non possono essere tralasciate e che periodicamente vengono rimarcate anche sulle vostre pagine.delle macchine,problemi con i. Personalmente credo che il vero incentivo al passaggio dal motore a combustione all’elettrico sia un ripensamento generale della mobilità da parte dei sindaci e dello Stato in generale. Bisogna prendere atto che il modello per cui una famiglia hanon è più sostenibile. E che gli spostamenti cittadini devono passare a modelli di utilizzo di risorse condivise () e dei(anche e soprattutto per le lunghe tratte). Utilizzare l’auto non dovrebbe essere più la prima scelta di spostamento cittadino. Questo farebbe venire meno la necessità di possesso per gran parte delle persone, annullando gran parte degli svantaggi di cui sopra

Servono entrambi e non è più necessario possederla l’auto…

Risponde Mauro Tedeschini. Noi pensiamo che siano utili entrambi: nuovi stili di vita, senza usare l’auto anche per fare pochi metri, e veicoli che non inquinano. Da questo punto il tanto auspicato passaggio alla Mobility as a service potrebbe darci un grosso aiuto. Basta con la macchina di proprietà, con un’unica app si usa (e si paga) il mezzo più confacente al nostro spostamento. Treno per i viaggi lunghi, bus e metro in città e, in alternativa, auto, scooter, bici e che altro, da noleggiare e restituire una volta usate. Da questo punto di vista le nuove generazioni, che non sono cresciute col mito di possedere e ostentare un’automobile, sono molto più attrezzate di noi. Aggiungo che in città sarebbe d’uopo usare macchine piccole: non a caso si chiamano citycar. E spesso, se elettriche, offrono spazi interni decisamente più accoglienti delle vecchie utilitarie a benzina.