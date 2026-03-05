Servono legnate alla gente per convertirla alle rinnovabili







Servono legnate alla gente per convincerla a installare le rinnovabili. Pubblichiamo lo sfogo che Ilario, un lettore, ha postato nei nostri spazi per i commenti. Spia di una situazione che sta mutando rapidamente con gli inevitabili rincari in arrivo legati alla guerra in Iran.

Servono legnate alla gente: ti prendono in giro, poi vedono le mie bollette e…

“La gente ha bisogno di prendere sonore legnate con le bollette per capire le cose. Io sono sempre stato considerato dai vicini un mezzo pazzo quando nel 2008 installai il primo fotovoltaico da 2 kWp. Sempre pazzo a comprare nel 2020 l’auto elettrica. Folle poi a sostituire lo scooter con un elettrico. E addirittura non contento l’anno scorso ad installare altri 3,6 kWp con accumulo. Eh sì. Però durante l’inverno, sempre meno freddo , una buona base di riscaldamento la ho con i condizionatori a pompa di calore. Ogni tanto integro con qualche sacco di pellet. Per l’acqua calda sanitaria ho un boiler elettrico che sta acceso nelle ore vicine a mezzogiorno. La corrente che producono i pannelli grazie ai 10 kWh di batteria faccio in modo di consumarla tutta. I nostri spostamenti quotidiani sono a costo zero visto che ci muoviamo solo con mezzi elettrici caricati a casa. L’altra auto che ho, ibrida a benzina la uso talmente poco che un pieno dura tre mesi. Adesso i vicini, quando parliamo di bollette e dico che le ultime sono state 52€ per il gas e 38 € per energia elettrica, qualche dubbio cominciano ad averlo su chi sia il pazzo“. Ilario Stella

Risposta. Che dire? Solo che, con questi chiari di luna, il popolo dei prosumer, coloro che producono buona parte dell’energia che consumano, si allarga sempre di più. Prima venivano derisi, dicendo che l’investimento non si sarebbe più recuperato. Poi i continui shock (prima il Covid, poi l’Ucraina, ora l’Iran…) stanno facendo ricredere in tanti. Per l’energia si parla di un rincaro del 10%. Che non tocca, ovviamente, i prosumer.