Servono elettriche piccole, sono favolose

Servono elettriche piccole, io con la mia vecchia iOn…

“Posseggo una iOn Peugeot (derivata dalla Mitsubishi i-MIEV 2009) da 7 anni ed ho percorso circa 65.000 Km. La mia auto purtroppo, data la vetustà del progetto, ha una autonomia di poco più di 100 Km. Per me non è un grosso problema essendo stata acquistata come auto da città. In concomitanza con l’acquisto dell’auto, ho installato 4 KW di pannelli fotovoltaici sul tetto e fatto un contratto di fornitura dell’energia elettrica con la francese Engie. Ci vende la corrente a prezzo bassissimo la notte, festivi e prefestivi, un po’ più cara dei prezzi di mercato il giorno (contratto pensato per chi ha fotovoltaico). Di conseguenza io carico l’auto al 99% in garage, perciò non ho alcuna pratica di colonnine varie, pur informandomi con la lettura del vostro sito“.

È la nostra unica auto di casa, se no treno o aereo (o noleggio)

“Mio marito ha fatto 2 “viaggi” con la iOn: Forlì-Rimini e Forlì Jesi, che hanno richiesto di caricare lungo il percorso. Diversamente non ci allontaniamo mai più di 45 Km da casa e viaggiamo senza problemi, caricando l’auto con la presa Schuko dedicata. La nostra anormalità sta anche nel fatto che quando l’auto a GPL di mio marito è stata rottamata non ne ha comperata un’altra. E così il nostro unico veicolo è la ION. Siamo pensionati, ce lo possiamo permettere. Per viaggi lunghi facciamo cambio con mio figlio, che ha un diesel, o chiediamo a prestito un’auto a qualche amico o la noleggiamo. Quest’ultima soluzione è particolarmente comoda quando raggiungi la località delle vacanze in treno o aereo“.

Come auto da città è favolosa, ma ci vorrebbe più autonomia

“Come auto da città la iOn è FAVOLOSA: 4 posti reali comodi e, non avendo muso, uno spazio di carico veramente grande. Con gli schienali abbassati ci ho caricato un frigorifero da 1,40 m. Raggio di sterzata piccolissimo, ingombro minimo. È un vero peccato che non sia più in produzione (coma la e-UP) perchè, secondo me, sono queste le vere ciy-car. Penso che non sarebbe stato difficile aggiornare il pacco batterie per portarla a 250 Km di autonomia. E magari dotarla di tutti quei giochini elettronici che hanno oggi le auto e dei quali la mia iOn è completamente sprovvista. Grazie per l’attenzione“. Paola Zaccarelli

Servono elettriche piccole, ma a listino ce ne sono 4

Risposta. Paola ha ragione da vendere: le citycar elettriche sono favolose, consumano poco e si possono ricaricare a casa. Ma i costruttori non la pensano così: si guadagna di più con i Suv e le auto sportive e così l’offerta si concentra su questi modelli. Attualmente in vendita ci sono solo 4 EV (su un totale di 63) con prezzi di listino entro i 30 mila euro (a cui togliere gli incentivi). Sono la Dacia Spring (da 21.000 mila euro), la Renault Twingo (da 22.950), la Smart ForTwo (da 25.210) e la 500 (da 27.300). in compenso ci sono 6 modelli con versioni oltre i 100 mila euro, targati Audi, BMW, Mercedes e Porsche. I grandi gruppi, come Volkswagen, promettono per il 2025 una nuova generazione di piccole con prezzi entro i 20 mila euro. Speriamo che mantengano le promesse, perché è di queste citycar a emissioni zero che c’è bisogno nelle nostre città, non di costosi e ingombranti macchinoni.

