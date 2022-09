Servono benefit di ricarica per diffondere le EV

Servono benefit di ricarica per diffondere l’auto elettrica. Per esempio con piani di welfare delle aziende per i dipendenti, suggerisce Marco. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Servono benefit di ricarica, per attenuarne il costo o addirittura offrirla gratis

“V orrei condividere una mia opinione ai fini della diffusione delle EV. Credo che per aumentarne la diffusione sia necessario un maggior ritorno economico all’utente finale. Quindi sarebbe utile che i costi per la ricarica vengano inseriti in un piano di welfare o di benefit che già oggi molte aziende offrono ai dipendenti. Questo permetterà di avere una cifra da spendere per la ricarica. Oppure, nei casi in cui le aziende dispongono di parcheggi per le auto dei dipendenti, si avrà l’opportunità di ricaricare l’auto durante l’orario di lavoro. In seguito alla realizzazione di un certo numero di parcheggi dotati di colonnine. Il costo della ricarica verrà in parte assorbito dal datore di lavoro, così come oggi accade con le mense aziendali. In questo modo il dipendente pagherà una ricarica circa un quinto rispetto al costo standard “ .

Le aziende e il governo devono fare la loro parte

“ Ciò permetterà anche di fare una ricarica green e senza costi aggiuntivi, qualora l’azienda disponga di pannelli solari o altro sistema di generazione. In questo caso il costo per la ricarica potrebbe anche azzerarsi. Dal punto di vista delle aziende, esse potranno sfruttare i vari incentivi già esistenti per installare pannelli, colonnine e quant’altro. Poi il Governo potrebbe varare ulteriori agevolazioni per tali infrastrutture o benefit. Ad esempio il valore dei benefit elargiti può essere recuperato come detrazione fiscale, almeno in parte. Considerando il costo ed i limiti odierni dell’auto elettrica, credo che una politica del genere ne aumenterebbe la diffusione. In particolare di modelli meno cari, utilizzati per lo più nel tragitto casa lavoro. Inoltre la loro diffusione contribuirà ad ottimizzare i costi dei modelli più importanti “ . Marco Saracini

Servono benefit di ricarica? Puntare più sui datori di lavoro illuminati…