Servizio HORECA, come guadagnare offrendo la ricarica

bblicammo qui la notizia della nuova soluzione di ricarica per ristoranti e alberghi Cluster 10 di Silla Industries. Ora la star up padovana che produce le wallbox Prism ne precisa i termini di utilizzo. E spiega come gli esercenti possano trasformare l’offerta della ricarica per auto elettriche in una fonte supplementare di ricavi, adottando il Servizio HORECA proposto dall’azienda.

La soluzione Silla Industries per l’ospitalità

Il Servizio HORECA è pensato per l’ambiente business, come nel caso di un’azienda che si doti di più punti di ricarica a disposizione dei propri dipendenti o clienti.

Interamente sviluppato dal team di Silla Industries, comunica l’azienda, permette di incentivare e premiare l’uso di auto elettriche da parte dei propri dipendenti o clienti offrendo loro il servizio di ricarica in sede. O anche di «sfruttare la nuova frontiera di reddito rappresentata dalla vendita dell’energia a scopo di ricarica, con l’aiuto della tecnologia».

Ogni esercente/ogni azienda potrà infatti:

–configurare un prezzo di vendita per KW/h per l’energia erogata ai propri

clienti/dipendenti per la ricarica di veicoli elettrici;

-registrare e valorizzare ogni singola sessione di ricarica, indicando il totale dei KW/h erogati e l’importo per la singola sessione;

-assegnare ogni sessione ad un cliente (utile per B&B o alberghi dove il cliente si fermi più giorni ed usufruisca più volte del servizio di ricarica) o a un dipendente (in caso di installazione in ambienti business);

–raggruppare più sessioni di uno stesso cliente/dipendente per avere un totale unico da addebitare;

-stampare una ricevuta non fiscale della/e sessioni di carica di un cliente (al quale andrà poi emesso un normale scontrino o ricevuta fiscale o una fattura);

-stampare un riepilogo delle sessioni di ricarica erogate da Prism Solar.

Il Servizio HOTECA in abbonamento sul cloud

Il Servizio Horeca è abbinabile solo alle wallbox Prism Solar RFID poiché richiede che Prism Solar Monofase o Trifase sia connesso alla rete Internet; in caso contrario non potrebbe funzionare. Inoltre, precisa ancora Silla Industries, è l’unico della gamma Prism a disporre dell’identificazione univoca automatica (RFID) e sfrutta questa tecnologia per attivare la ricarica.

L’azienda padovana fornisce poi ulteriori informazioni sul funzionamento del sistema.

Avvicinando la card RFID assegnata ad ogni avventore, spiega, (magari corrispondente al numero di camera nel caso di un Hotel) Prism inizierà a ricaricare, registrare e valorizzare ogni sessione. Allo stesso modo in azienda l’assegnazione di una card nominativa, permetterà la ricarica e restituirà dati a supporto della rendicontazione laddove la politica aziendale decida di offrire il servizio a fronte di un pagamento.

Per l’attivazione del servizio è necessario un account su my.silla.cloud e la registrazione di/dei Prism Solar oggetto della rendicontazione. «L’effettivo acquisto del Servizio Horeca avviene sempre dalle pagine di my.silla.cloud ed è costituito da un abbonamento mensile dal costo contenuto».

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —