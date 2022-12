Serve una fast ogni 50 km, per poter ricaricare

“S ono molto soddisfatto e fortunato di avere la possibilità di un posto auto con wallbox. E due auto elettriche, una Nissan Leaf e una Renault Twingo. Ricaricare nelle colonnine è quasi sempre un problema, nel 50% dei casi. Non funzionano o è occupato il posto di ricarica, o non si avvia, si può interrompere… Risolvere questi problemi mettendo solo fast da 50 kW ogni 50 km. E almeno 5 postazioni. Cosi si può fare una rete efficiente. Ultima cosa, sono rimasto a piedi con la mia Renault Twingo due mesi fa e ancora deve arrivare il ricambio: questo non è un buon servizio. Saluti“. Alessandro Cognini, Ancona.

Risposta.

Il tema delle postazioni occupate o fuori uso è oggetto di continue segnalazioni (e giramenti di scatole). Non è che in Italia ci siano poche colonnine, in rapporto alle auto elettriche in circolazione. Al 30 novembre, secondodile EV immatricolate erano, con oltre. Il problema è che molte di queste sono, usate come parcheggi da auto termiche o fuori uso per mancata manutenzione. Quest’ultimo problema si è aggravato con la penuria di pezzi di ricambio (materiale elettronico) degli ultimi mesi. La soluzione è avere una ricarica fast da 50 kW ogni 50 km, come suggerisce Alessandro? Fuori autostradase le installazioni continuano ai ritmi attuali. In autostrada ci stiamo arrivando, anche grazie a quanto faui tratti di Autostrade per l’Italia. Ma presto queste colonnine potrebbero non bastare e siamo in ritardo sull’apertura delle garei. Quanto ai pezzi di ricambio della Twingo, riceviamo molte lamentele anche suidi riparazione delle auto elettriche. E anche qui girano parecchio le scatole.