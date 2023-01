Seres 5, Suv cinese da 65.000€

Seres 5, ecco un’altra novità EV in arrivo nel 2023, dal marchio cinese che si auto-definisce “produttore di veicoli elettrici intelligenti di fascia alta“.

Seres 5, tre versioni, autonomia fino a 530 km

Già le misure danno l’idea del fatto che ci troviamo di fronte a un Suv di una certa dimensione: il Seres 5 è lungo 471 cm, largo 193 e alto 162. Tanto per dare un’idea, 13 cm di lunghezza in più rispetto alla Volkswagen ID.4. Con una potenza importante, fino a 430 kW, e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,7″, grazie a una coppia che arriva a 960 Nm. Quanto all’autonomia, si arriva a 500 km nella versione 4×2 con batteria litio-ferro-fosfato 80 kWh e a 530 km con la versione 4×4 e batteria 90kWh allo stato semi-solido. Quest’ultima rappresenta la vera novità della Seres 5: la Casa assicura che le celle sono in grado di affrontare almeno 100 mila km senza degrado. Con elevatissime potenze di ricarica, fino a 430 kW, per rifornimenti rapidissimi. Quanto al motore, è a magneti permanenti. Telaio in lega di alluminio.

Predisposta per dare corrente a elettrodomestici o altre auto

Come tutti i modelli in arrivo dalla Cina, la dotazione tecnologica all’interno è ricchissima. La nota ufficiale parla di “18 funzioni di guida assistita, oltre 300 assistenti vocali intelligenti e oltre 20 dispostivi Smart Car Ecology. I comandi vocali consentono al guidatore di gestire tutto, dal climatizzatore alla musica, sempre mantenendo le mani sul volante”. E ci sono anche la funzione V2L e V2G, grazie alle quali la batteria dell’auto può dare energia a piccoli elettrodomestici o rifornire altri mezzi elettrici. Garanzia di 8 anni per batteria, motore e sistema di controllo elettrico, di 4 anni per il resto della vettura. I prezzi, infine, non sono proprio popolari: in Germania si parte da 63.900 euro per la versione Standard 2WD, in Italia dovremmo essere sui 65 mila, causa tasse. Le altre due versioni sono a quattro ruote motrici: la Premium costerà 67.900, la Flagship 74.900 (prezzi sempre per il mercato tedesco). Prime consegne a marzo.

