Senza rinnovabili bolletta più cara del 10%, dice l’Enel

Senza rinnovabili la bolletta dell’energia elettrica sarebbe ancora più cara almeno del 10%. Parola di Nicola Lanzetta, nuovo capo di Enel Italia.

Senza rinnovabili… / “Contro gli aumenti contratti pluriennali”

Davvero gli incentivi per le rinnovabili sono stati soldi buttati, come sostiene a reti unificate il numero uno di Nomina Energia, Davide Tabarelli? Non secondo l’Enel. Lanzetta sostiene anzi che senza fonti rinnovabili, il caro energia sarebbe ancora più pesante per famiglie e imprese. Questo perché è il gas è il principale responsabile delle attuali impennate delle bollette. Dopo aver ricordato che il nostro Paese produce il 50% di elettricità con il gas e che importa il 90% di questo combustibile fossile, ha spiegato che la soluzione per abbassare le bollette è “l’utilizzo di energie rinnovabili”. E che “se non avessimo intrapreso 10 anni fa lo sviluppo delle rinnovabili, l’aumento dei prezzi che stiamo vivendo di energia elettrica sarebbe ulteriormente salito del 10-15%“. Ma come tutelarsi in questi periodi di prezzi alle stelle? Per contenere le bollette, gli utenti dovrebbero “iniziare a stipulare contratti pluriennali a prezzo fisso“.

Possiamo arrivare al 70% di produzione da rinnovabili

Quanto al gas, su cui il governo punta con convinzione, Lanzetta ritiene che sia “importantissimo dal punto di vista della transizione, per accompagnarla”. E che sia un’ottima idea quella espressa da Mario Draghi di creare una centrale acquisti europea delle comodità, con alleanze tra più Paesi. Ma “tra una decina di anni possiamo, senza fare miracoli, raggiungere la produzione da rinnovabili del 70%, come Paese”. Il restante 30% di produzione elettrica probabilmente arriverà “anche dal gas e dagli accumuli“. Secondo Lanzetta, infine, “l’aleatorietà di questo mercato continuerà a essere tale, per l’estate potremo usufruire del prezzo più basso del gas e dell’energia. Ma questo non ci deve far dormire sonni tranquilli: in ogni caso la volatilità di questo mercato ci sarà fino a che avremo il 90% del gas importato, su cui non abbiamo leve”.