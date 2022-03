Senza piogge la produzione da rinnovabili crolla: in febbraio hanno coperto solo il 29% dei consumi elettrici in Italia. I dati sono stati comunicati da Terna.

Senza piogge l’idroelettrico cala del 51,3%, in crescita eolico e fotovoltaico

L’Italia è a secco e la produzione da energie rinnovabili arranca. La crescita delle produzioni eolica (+32,8%), termica (+19%), fotovoltaica (+16,6%) e geotermica (+1,9%), non basta a compensare il calo dell’idroelettrico (-51,3%). Pesa effetto delle scarse precipitazioni che hanno caratterizzato anche febbraio, con un livello di riempimento degli invasi ai minimi degli ultimi 50 anni. In generale, invece, i consumi di energia sono cresciuti in Italia a febbraio 2022. Un aumento registrato sia sul segmento famiglie che sulle imprese. Secondo gli ultimi dati di Terna, il gestore della rete elettrica nazinale, secondo sono stati consumati 25,5 miliardi di kWh di energia elettrica, in crescita del 2,8% rispetto allo stesso mese del 2021. Nei primi due mesi dell’anno il fabbisogno nazionale è in aumento del 2,1% rispetto al corrispondente periodo del 2021 (+1,7% il valore rettificato).

Si può dare di più, sbloccando le richieste…

Un po’ per ragioni congiunturali (la scarsità di piogge), un po’ per la difficoltà di installare nuovi impianti eolici e fotovoltaici, fanno sta che l’Italia non eccelle di certo in Europa. Questo nonostante le potenzialità legate alla grande disponibilità di vento e sole. Le procedure autorizzative sono interminabili e anche gli investitori italiani preferiscono puntare sull’estero. Vedremo se gli ultimi provvedimenti del governo basteranno a sbloccare la situazione. Tornando alla situazione dei consumi, la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per l’86% con produzione nazionale e per il restante 14% dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta è risultata pari a 22,2 miliardi di kWh (+7,5%). Per quanto riguarda il saldo import-export, la variazione è pari a -19,8% per un effetto combinato di un aumento dell’export (+99%) e di una diminuzione dell’import (-14,8%), fenomeni riscontrato già nei tre mesi precedenti.

