Senza incentivi terrà la vecchia termica. Eppure…

Deluso dagli incentivi che lo escludono, e non potendosi permettere l’acquisto di un’auto nuova, Roberto si terrà la termica di 14 anni, ormai molto costosa da manutenere. Fa bene? Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Anch’ io vi scrivo per esprimere più del semplice disappunto, ma proprio incredulità, per i criteri per gli annunciati incentivi, soprattuto per il vincolo della residenza nelle FUA, del quale non è possibile capire una ratio e viene da pensar male…Non aggiungo altro a quanto correttamente osservato da voi e da altri utenti, se non la mia personale esperienza: abitando in zona pressoché rurale in pianura padana veneta, la nostra famiglia non può prescindere da due automobili (figli, lavoro etc…).

Ho il fotovoltaico che produce più di quel che mi serve

Essendo una di queste ormai di quattordici anni fa e con spese in vista, ci sembrava utile sostituirla con una elettrica, sfruttando il nostro impianto fotovoltaico che produce grande eccesso di energia per almeno 8/9 mesi l’anno. Prima l’incertezza tutta italiana che non permette mai una pianificazione, ora il colpo di genio delle FUA…con il risultato che non potremo far altro che tenere la vecchia auto e investire in manutenzione, sicuramente non possiamo andare a spendere un capitale per una automobile termica„. Roberto Lattanzi

Anche senza incentivi, l’elettrica le converrebbe

Risposta-Capiamo perfettamente il suo disappunto, che è quello della gran parte dei nostri lettori e anche nostro. Tuttavia lei è nelle condizioni ideali per passare all’auto elettrica, guadagnandoci anche senza incentivi. Dispone infatti di un impianto fotovoltaico di potenza eccedente il suo normale fabbisogno, quindi gran parte dell’energia elettrica per alimentare una BEV le verrebbe a costare esattamente come la misera cifra (fra 0,10 e 0,16 €/kWh) che le riconosce oggi il GSE per il ritiro dedicato. In più non pagherà il bollo per 5 anni, spenderà meno della metà di manutenzione ordinaria, risparmierà qualcosa sull’assicurazione e in molti centri urbani avrà il parcheggio gratuito.

Faccia due conti e vedrà che, rispetto all’attuale vecchia termica, potrà risparmiare fra mille e duemila euro l’anno. E se non può permettersi una termica nuova – tantomeno una elettrica nuova – cerchi un’ elettrica d’occasione. Oggi ne trova a volontà, in ottime condizioni e ancora in garanzia, a un prezzo vicino alla metà rispetto al nuovo.

Il nostro consiglio è: lasci perdere i rimpianti per la grande occasione mancata con gli incentivi a base territoriale ma colga quella, magari meno spettacolare, di risolvere il suo problema di mobilità rientrando della spesa in cinque o sei anni, risparmiando poi qualcosa in quelli successivi.