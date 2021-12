Senza incentivi non conviene più un’elettrica? La Twingo…

Senza incentivi, l’auto elettrica può essere comunque un buon affare? Cerchiamo di capirlo, sapendo che nel 2022, (almeno nei primi mesi) non c’è bonus statale. Confrontando una citycar come la Renault Twingo nelle versioni EV e benzina.

Senza incentivi… / Il prezzo non è l’unico parametro

Quel che allontana dall’auto elettrica, non sempre a ragione, è il prezzo di acquisto. Sono in tanti a considerarlo l’unico parametro di valutazione. A volte a ragione, se ad esempio non si dispone di un capitale sufficiente e contemporaneamente non esiste nemmeno la possibilità di un finanziamento. Altre volte senza un giustificato motivo. Ad esempio ragionando così: “So di potermi permettere (in acquisto e gestione) un’auto da 15.000 euro. Quindi guarderò solo ad auto che hanno questo prezzo“. Trascurando totalmente tutti gli altri costi di gestione dell’auto nel tempo, prima fra tutti la voce consumi (che potrebbe, in alcuni casi, ribaltare completamente la situazione).

Senza incentivi…/ Come ragiona (male) il sig. Rossi

Quello che succede spesso in Italia oggi, per capirci meglio, è questo. Il sig. Rossi desidera acquistare una nuova citycar. Considerando che generalmente per la sua macchina spende, tra bollo, assicurazione, manutenzione e carburante, circa 150,00 Euro al mese, punta a un’auto che non costi oltre 15.000,00 Euro. Perfetto. Ma… nel momento in cui considera l’acquisto di un’auto elettrica, inconsciamente, il sig. Rossi tiene comunque conto di una spesa mensile di gestione (quella dell’auto endotermica) che, con l’elettrica, sarebbe giocoforza di gran lunga inferiore. E quando guarda al prezzo di una citycar elettrica, diciamo da 22.000,00 Euro, la considera quindi estremamente cara. Ma è davvero così? Non sempre. Dipende!

L’elettrica è costosa? Forse, ma facciamo bene i conti!

Escludiamo le situazioni nella quali il budget iniziale sia limitato. Nel nostro esempio, 15.000 euro e senza la possibilità di avere un finanziamento per l’acquisto. In questi casi, evidentemente ci si ferma. E poco aiuta che l’auto potrebbe farci risparmiare nel tempo, se non possiamo portarcela a casa perché costa troppo. Ma se invece è possibile spendere un po’ di più del nostro budget per l’acquisto, potrebbe essere comunque una buona idea? A entrare in gioco a questo punto sono due fattori principali: per quanti anni guideremo l’auto e quanti km intendiamo percorrere. Non è possibile generalizzare la risposta, ma un semplice foglio di calcolo può aiutare a fare qualche valutazione. Diamo un’occhiata alla tabella sopra. Abbiamo messo a confronto Renault Twingo in versione elettrica e benzina, su un periodo di 6 e poi (sotto) di 8 anni. Per i consumi abbiamo considerato il dato dichiarato nel ciclo WLTP per la Twingo benzina. Per la versione elettrica abbiamo fatto una media tra consumo estivo e invernale, sulla base dei dati rilevati nelle nostre prove. Un consumo quindi ben più elevato rispetto al dichiarato.

Risultato: dopo 6 anni si pareggia, dopo 8 conviene

Riassumo i risultati per chi non ha voglia di addentrarsi nelle tabelle.A sei anni dall’acquisto, con l’elettrica, abbiamo pareggiato i costi e iniziamo a risparmiare. A 8 anni dall’acquisto, il risparmio è di quasi 3.000 euro. Ovviamente questi calcoli non valgono in generale. Ognuno dovrà fare le proprie considerazioni sulla base dei km che percorre e di quanti anni tiene solitamente l’auto. Attenzione però a confrontare auto con caratteristiche simili, in termini di dotazioni e prestazioni. E a considerare che, almeno a oggi, un’elettrica non la compri senza aver prima ponderato l’esistenza di un opportuno ecosistema che ne consenta l’utilizzo corretto. La possibilità di ricaricare, in parole povere. Ma senza esagerare nell’altro senso. Un’auto elettrica già oggi, può rappresentare una valida soluzione per molte più persone di quante la prendono in considerazione. Anche senza incentivi. E questo, prevalentemente, per mancanza di informazioni.