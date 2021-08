Senza box per ricaricare ha senso prendere un’elettrica?

Senza box per ricaricare ha senso un’elettrica? Molti se lo chiedono e noi spesso l’abbiamo sconsigliato. Per approfondire tutte le problematiche, ho guidato una Volkswagen ID.4 (qui la nostra videoprova) per 10 giorni. Simulando la situazione di chi ne acquista una e può rifornire solo nelle colonnine pubbliche.

Senza box per ricaricare: un test con la VW ID.4

L’auto in questione è equipaggiata con un motore da 150 kW, montato al posteriore. E di una batteria da ben 82 kWh (77 kWh realmente utilizzabili). E’ accreditata di un’autonomia di 511 km WLTP nel ciclo combinato e di ben 701 km nel ciclo urbano.

Senza box per ricaricare / Si parte con batteria al 97%

Giorno 1, venerdì – L’ho ritirata con la batteria carica al 97% presso la sede di Volkswagen Italia a Verona. E ci sono tornato a casa, a Riva del Garda. Poco più di 80 km quasi tutti di autostrada, per arrivare a destinazione con la batteria al 76%. 19,7 kWh/100km la media di consumo per questa tratta. La sera ho cenato fuori e avrei potuto lasciarla in carica presso una delle colonnine del centro, a pochi passi dal ristorante. Ma ho evitato. Per due motivi: la batteria era ancora molto carica (76% appunto) e ho voluto simulare la situazione in cui la possibilità non ci fosse. Rientrato a casa, ho parcheggiato nel cortile, senza collegare l’auto alla mia wall-box.

Nei primi tre giorni l’autonomia scenda al 40%

Giorno 2 sabato – il giorno successivo ho preso l’auto e sono andato a fare colazione ad Arco (TN). Ho proseguito poi fino a Rovereto e poi Trento per spese varie e rientrato a casa per il pranzo. Nel pomeriggio ho raggiunto gli amici a Fiavé (circa 600 m. di dislivello) per poi rientrare a casa la sera. A Fiavé nessuna ricarica, nonostante vi sia rimasto per tre ore (che avrei potuto sfruttare…). 145 km totali percorsi senza ricariche. Carica residua 51%. Consumo medio 13,3 kWh/100km, su tratte urbane e interurbane di montagna.

Giorno 3 domenica – solita colazione a Arco, visita ai genitori a Riva e poi gita al lago di Ledro (600 m. di dislivello) e rientro a Riva. Qui avrei avuto la possibilità di lasciare l’auto presso una colonnina in paese, a Molina. Ma sarebbe stato scomodo, ero in spiaggia, a qualche km di distanza. Ho lasciato perdere. 44 km percorsi. Rientro con il 40% di batteria. 19,2 kWh/100km la media, con 32 gradi, condizionatore costretto agli straordinari e auto a pieno carico.

Prima ricarica: 11, 2 kWh in una colonnina Neogy

Giorno 4 lunedì – Sono uscito per fare la spesa ad Arco. Poi una giornata di smart working di 9 ore filate (quindi auto ferma, ma non in carica). La sera cena fuori a Riva e poi rientro a casa. Durante la cena, che è durata un’ora, ho potuto ricaricare 11,2 kWh presso una colonnina Neogy a poche decine di metri dal ristorante. SOC all’arrivo alla colonnina 38%. Alla ripartenza 52%. Km percorsi 10. Consumo medio 15,4 kWh/100km in un tratto esclusivamente urbano.

Giorno 5 martedì – Puntata in pasticceria a Arco per colazione e rientro per mattinata di smart working. Poi alle 13.00 spostamento fino a Isera (TN) per pranzo di lavoro. Nessuna possibilità di ricaricare nei pressi del ristorante. Rientro a casa. Km percorsi: 48. Carica residua a casa 41%. 17,6 kWh/100km il consumo medio su strade extraurbane.

Si viaggia in media su consumi di 22-23 kWh/100 km

Giorno 6, mercoledì – Giornata di lavoro a Bolzano. Riva del Garda – Bolzano, via Rovereto. Quasi completamente autostrada. Distanza 106 km. Partenza con il 38% e arrivo a Bolzano con il 10% di batteria. 22,5 kWh/100 il consumo medio su questa tratta. Mi sono permesso di arrivare con così poca batteria perché sapevo di poter contare su un posto riservato con wall-box al lavoro. Lì ricarico dal 10 al 100% in 8 ore. Ripartenza la sera con la batteria piena. arrivo a Riva con il 74% di carica residua.

Giorno 7 giovedì – Altra giornata di lavoro a Bolzano. Riva del Garda – Bolzano, via Rovereto. Questa volta partenza con il 74% di batteria e arrivo a Bolzano con il 42%. Ricarica presso la wallbox aziendale dal 42% al 100% in 5 ore. Ripartenza la sera con batteria al 100%. E arrivo a casa con il 76% residuo. Ovviamente, ancora una volta, nessuna ricarica a casa. 23,2 kWh/100km la media autostradale di questa giornata.

Fine test: un po’ di montagna e un po’ di…riposo

Giorno 8, venerdì – La sera uscita in centro e rientro a casa. 10 km percorsi. Sta il 74%. Consumo medio 15,3 kWh/100km in un percorso esclusivamente urbano.

Giorno 9, sabato – Ad Arco per una grigliata con amici. Poi spostamento fino a Pranzo di Tenno e rientro a Arco. In serata rientro a casa. Km percorsi 23. SOC 67%. 23,4 kWh/100km la media su un percorso extraurbano di montagna, con guida sportiva.

Giorno 10, domenica – Auto ferma. Ogni tanto è bello anche non guidare. 🙂

Quindi? Si può fare? E a quali condizioni? Vediamo…

Senza box per ricaricare, dunque, ha senso prendere un’elettrica? Il mio test ha avuto esito positivo. Ho fatto tutto quello che dovevo e non sono mai andato in difficoltà. Dalla mia parte, però, hanno giocato la disponibilità di punti di ricarica nei luoghi di svago e di lavoro. Non è così per tutti. Ma soprattutto, sulla prima disponibilità non si può contare. Le colonnine pubbliche sono appunto tali. E anche se ne avessimo una vicino casa, non potremmo certo monopolizzarla per le nostre necessità. Ma quando, come in questo caso, le autonomie sono generose, anche in assenza di un box privato ci si può pensare. Sono 784 i km percorsi in 10 giorni in questo test, con una media quindi 78,4 km/giorno. Un’utilizzo ben superiore alla media italiana. Non si può dare una risposta univoca alla domanda “si può fare?”. Ma forse i dati qui sopra riportati, confrontati con le vostre necessità di mobilità, vi potranno aiutare a trarne le vostre considerazioni.

Senza box per ricaricare: non va sottovalutato l’aspetto economico

E i costi? Sappiamo che ricaricare l’auto a casa costa attorno ai 16/17 centesimi a kWh. Il costo medio per una ricarica presso le colonnine quick è invece di circa 40 centesimi. Quindi più del doppio del costo che si ha a casa. Vale a dire che, se di solito il rapporto tra il costo/km di un’auto endotermica e della controparte elettrica è di uno a tre, in questo caso diventerà di due a tre. Guidare un’elettrica ricaricandola sempre alle colonnine pubbliche potrebbe arrivare a costare solo circa un 33% in meno (invece che il 66% in meno). Se poi dovessimo utilizzare di tanto in tanto anche colonnine FAST o Ultra FAST, rischieremmo di avere costi uguali o leggermente superiori a quelli di un’auto termica. In realtà, però, sarebbe normale dotarsi di un abbonamento Flat. Molte produttori forniscono insieme all’auto la possibilità di abbonamenti a tariffe più vantaggiose. E anche sul libero mercato, a fronte dell’acquisto di un pacchetto di kWh, è possibile ottenere tariffe fino al 50% più basse rispetto al listino. E questo riporta i costi molto vicino a quelli della ricarica casalinga.