Senza auto propria a Shaghai: dal taxi via app al robotaxi sotto casa

Ivone Benfatto, il nostro lettore da Shanghai, ci porta in giro per la città senza auto propria: dal taxi prenotato con l’app, che costa pochi euro, al robotaxi senza nessuno al volante che si ferma proprio davanti a dove si abita. Lo ha provato con la moglie Enrica, filmando la prima corsa. E alla fine… ha lasciato la mancia al robot.

DI Ivone Benfatto

Carissimi lettori, in Francia Enrica ed io abbiamo un’auto a testa. A Shanghai invece non abbiamo un’auto propria e, sinceramente, non ci manca. Dico “propria” perché l’auto, di fatto, la usiamo eccome: è quella dei taxi.

Senza auto propria, e non ci manca

Per il resto, spostarsi con i mezzi della città è comodissimo. Ci sono le biciclette condivise, gli autobus (tutti elettrici), i filobus, una metropolitana eccellente. E i taxi, tutti con prezzi molto bassi. Quanto ai taxi, quelli con il tassametro esistono ancora, ma ormai quasi tutti usano il ride hailing: auto con conducente prenotate e pagate via app, come in Europa si fa con Uber. Chissà se, tornati in Francia, non finiremo per rimpiangere i trasporti di Shanghai.

Il taxi via app: economico, e la mancia non si usa

In Cina il taxi l’ho visto usare fin dal mio primo viaggio, oltre 35 anni fa, quando quasi nessuno aveva un’auto. L’abitudine è rimasta, aiutata da prezzi davvero bassi.

L’app che uso è Amap (高德地图, Gaode). Per i taxi fa da broker: mette in concorrenza diversi operatori, propone la tariffa migliore e prenota l’auto. Si paga con WeChat o Alipay. A fine corsa si possono valutare il viaggio e l’autista, ma nella versione in inglese dell’app non ho trovato la possibilità di lasciare la mancia: in Cina, del resto, non è un’abitudine. Una volta a bordo, prima di partire, si comunicano al tassista le ultime quattro cifre del proprio cellulare, che lui verifica sul suo smartphone: serve a controllare di essere sull’auto giusta (a me è capitato di salire su quella prenotata da un altro).

Una corsa di 25–30 minuti, che copre circa 20 km, costa da 37 a 75 yuan (circa 5–9 €), secondo domanda e offerta. La domanda esplode e i prezzi aumentano soprattutto quando piove, perché chi di solito va a piedi o in bici prende il taxi, io compreso.

Amap però è molto più di un navigatore: trova le colonnine di ricarica, calcola i percorsi a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici e mostra perfino il conto alla rovescia dei semafori (ricordate il primo articolo?). Per gli stranieri c’è l’interfaccia in inglese e, dal 2025, anche in italiano. Non tutto è perfettamente tradotto e ogni tanto spunta un pop-up in cinese. Come Enrica ed io affrontiamo la barriera linguistica ve lo racconterò in uno dei prossimi articoli.

Robotaxi: già in servizio commerciale

Dall’estate 2025, in aree delimitate, Shanghai ha i robotaxi a pagamento. Non è più una sperimentazione tecnica, ma già commerciale. Il 26 luglio 2025 otto aziende hanno ottenuto le licenze. Tra queste Pony.ai, Baidu (Apollo Go) e il gruppo SAIC. Una particolarità tutta shanghaiese: chi sviluppa la guida autonoma deve operare in coppia con una compagnia di taxi tradizionale.

Robotaxi a Shanghai Licenze commerciali 8 aziende, dal 26 luglio 2025 Prime zone servite Jinqiao e Huamu (Pudong), Lin-gang Tariffa al lancio 14 yuan per i primi 3 km, poi 2,5 yuan/km, come i taxi Veicoli autonomi in servizio a Shanghai (tutti gli usi) 192 a fine 2025, con circa 556.000 servizi Obiettivo di Shanghai per il 2027 2.000 km² aperti alla guida autonoma, oltre 5.000 km di strade, 6 milioni di passeggeri trasportati da bus e taxi autonomi

Fonti: Comune di Shanghai e stampa cinese.

E Tesla? Richiesta non pervenuta. A settembre la Cybercab è stata esposta in un centro commerciale di Shanghai, ma Tesla Cina ha precisato che qui non sarà venduta né usata come robotaxi.

Un robotaxi davanti a casa

E qui il colpo di fortuna. I robotaxi non si fermano ovunque, ma solo in punti prestabiliti, all’incirca ogni 50–100 metri, dove possono accostare senza intralciare il traffico. Uno di questi è proprio davanti all’ingresso del nostro residence e, la mattina dopo il nostro arrivo, una delle prime cose che ho visto e fotografato è stato un robotaxi Pony.ai. Che, ho poi verificato, è l’unico operatore con un’app in inglese.

Potete immaginare il mio primo pensiero: voglio provarlo. Ho scaricato l’app, mi sono registrato, ho inserito i dati per il pagamento e ho scelto un percorso di prova. Ecco il video.

Porta da sbloccare, quattro cifre e… benvenuti a bordo

Al momento di salire, primo intoppo: tiravo la maniglia, ma la portiera non si apriva. Bisogna aspettare che sull’app compaia il comando “Sblocca la porta”, premerlo e solo allora salire. A bordo si inseriscono sul touchscreen le ultime quattro cifre del cellulare usato per prenotare, come con il tassista.

La mia unica preoccupazione era la lingua: mi ero preparato a cercare come impostare l’inglese, sullo schermo e per un’eventuale chiamata dell’operatore che segue la corsa da remoto. Invece, sorpresa: alcune scritte erano in cinese, ma i due touchscreen posteriori erano già in inglese. Anche la voce, in inglese, ci ha dato il benvenuto, ci ha chiesto di rispettare le regole e di allacciare le cinture.

Al posto di guida non c’è nessuno. Sul sedile anteriore destro c’è un pupazzo, perché nessuno si sieda lì: i passeggeri stanno dietro. Un pannello di plexiglass li separa dai comandi, e un paio di telecamere sorvegliano l’abitacolo.

Guida da tassista

La corsa, 7,1 km in 18 minuti, sarebbe costata 25 yuan (circa 3,10 €): proprio la tariffa della tabella. Grazie allo sconto del 50% sulla prima corsa ne abbiamo pagati 12,4 (circa 1,55 €). L’auto era una Lexus RX450h: curiosamente, non elettrica ma ibrida.

La guida mi ha sorpreso: simile a quella di un tassista, e a quella della Tesla con cui quest’anno, in Francia, avevo provato il Full Self-Driving come passeggero . Morbidezza e reazione agli imprevisti sono paragonabili.

La differenza più importante, e non è da poco, è che il FSD della Tesla è un sistema di livello 2: serve un conducente che sorvegli, ed è lui il responsabile in caso di incidente. Il robotaxi invece è autorizzato alla guida autonoma di livello 4, e il conducente non c’è.

Qualche osservazione:

Si avvicina rallentando anche con il verde, poi dopo l’incrocio accelera con vivacità.

Ciclisti e scooter. Qui sono indisciplinati: non rispettano il rosso e passano dappertutto. Nelle svolte a destra il robotaxi avanza piano finché rallentano, poi si infila. Gestione eccellente.

Qui sono indisciplinati: non rispettano il rosso e passano dappertutto. Nelle svolte a destra il robotaxi avanza piano finché rallentano, poi si infila. Gestione eccellente. Auto che esce da un’area privata. Non si era fermata allo stop ed era sporgente sulla carreggiata. Il robotaxi l’ha scansata spostandosi a sinistra, invadendo in parte la corsia opposta, libera in quel momento.

Non si era fermata allo stop ed era sporgente sulla carreggiata. Il robotaxi l’ha scansata spostandosi a sinistra, invadendo in parte la corsia opposta, libera in quel momento. Pedone fuori dalle strisce. Stava attraversando guardando da un’altra parte. Il robotaxi si è fermato ad aspettare, e il pedone è tornato indietro.

Stava attraversando guardando da un’altra parte. Il robotaxi si è fermato ad aspettare, e il pedone è tornato indietro. Quasi incidente. Due veicoli davanti a noi hanno rischiato di scontrarsi. Frenata decisa, per prevenzione.

Seconda corsa, e la cintura

Il robotaxi l’abbiamo poi usato una seconda volta, non per provarlo ma perché ci serviva davvero un taxi. Ho fotografato in sequenza un’inversione a U a un incrocio, eseguita come l’avrebbe fatta un essere umano. Nel traffico di Shanghai non è una manovra banale.

Senza più l’attenzione della prima volta, ho dato il comando di partenza prima di allacciare la cintura, e l’auto è partita. Quindi non c’è un interblocco. Subito però è arrivata una chiamata dalla sala di controllo: un operatore, in inglese, mi invitava ad allacciarla. Mi sono scusato e, chiusa la conversazione, sullo schermo è comparsa la richiesta di valutare con le stelline l’operatore, come nei call center.

Comandi di emergenza e… mancia al robot

Sul touchscreen ci sono due pulsanti: arresto di emergenza e accosta per farmi scendere, se si vuole terminare la corsa prima. A fine corsa, a differenza dei taxi prenotati con Amap, Pony.ai chiede sia la valutazione sia la mancia: 2, 5, 10, 15 yuan o un importo libero.

Dopo la prima corsa ho voluto provare e ho lasciato 2 yuan. Sullo schermo è comparso un robottino azzurro, la mascotte di Pony.ai, con la scritta “Thanks your Lollipop (¥2) – I’ll keep the excellent service”. È un inglese un po’ “cinglese”: le app cinesi chiamano le mance con nomi giocosi, e quella da 2 yuan è un “lecca-lecca”, un po’ come da noi si offre un caffè.

Non solo taxi. Lo scorso agosto Pony.ai ha presentato i piani per il suo Robotruck, il camion a guida autonoma. La quarta generazione è entrata in produzione in serie e l’obiettivo è avere 1.000 camion pesanti in tre anni. Verrebbe da pensare che, con i robotaxi ancora agli inizi, stiano già passando ai camion. In realtà Pony.ai ci lavora da otto anni. Chi vuole vedere questi camion trova un video sul canale YouTube di Pony.ai.

E l’Europa? Pony.ai ha già avviato a Zagabria il primo servizio commerciale di robotaxi europeo. Forse, stavolta, gli 8–12 mesi della nostra serie non sono un’ipotesi azzardata.

Si sale nel futuro, si scende nel presente

La prima volta, salendo sul robotaxi, Enrica ed io eravamo emozionati: ci sembrava di entrare nel futuro. Siamo scesi con un’altra sensazione: questo è il presente, e d’ora in poi a Shanghai useremo il robotaxi come una normale alternativa al taxi con conducente.

Domande ai lettori: salireste su un’auto senza nessuno al volante? E lascereste la mancia a un robot?