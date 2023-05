Senza accise dalla benzina dove ci colpirà lo Stato?

Senza accise dalla benzina dove ci tasserà lo Stato? Ci colpirà nelle bollette elettriche, già piuttosto salate? Lo chiede Fabio, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

“Ho letto, e apprezzato, molti vostri articoli e le risposte date ai lettori come me. E vi ringrazio per il lavoro che svolgete. Sono Fabio e per il momento, avendo una vettura di 18 anni ancora in buone condizioni (118.000 Km) e non essendo un patito dell’auto, non ho intenzione cambiarla e di passare all’elettrico. Il quesito che vi pongo è una provocazione, ma anche un po’ un timore. Tutti gli introiti statali derivati dalle accise sui carburanti, come saranno recuperati quando gli stessi saranno banditi?. Saranno caricati forse nelle già care bollette dell’elettricità, quindi anche sul consumo domestico? Grazie“. Fabio Migliore

Guardiamo ai vantaggi, lo Stato trova sempre il modo di recuperare i soldi

Risposta. Chi ha qualche annetto sulle spalle sa che la fantasia di chi ci governa nell’escogitare modi per trovare risorse è infinita. Anche sulle sigarette lo Stato guadagnava un pacco di soldi: abbiamo (quasi) smesso di fumare, ma il governo non è andato in rovina. Per cui non mi preoccuperei troppo. E se il timore è che la rappresaglia si concretizzi nel rincaro dell’energia elettrica, una possibile scappatoia ci sarebbe, anche se non per tutti. Ovvero cominciare ad auto-produrre buona parte dell’energia che si consuma. Molti continuano a considerare le rinnovabili un vezzo da ecologisti, ma in realtà abbiamo un potenziale enorme che non sfruttiamo. Tanto più che non partiamo proprio da zero. Gli ultimi dati Terna, relativi ad aprile, ci dicono che su 23,4 miliardi di kWh consumati in Italia il 36,5% è stato coperto da fotovoltaico, eolico, idrico, biomasse e geotermico. Rinnovabili, appunto. Ma potremmo e dovremmo fare molto di più, come ci ricorda l’ultimo report del Politecnico di Milano. Guadagnandoci nel portafoglio e nella salute, con auto, bus, scooter, barche ecc. senza rumore e senza emissioni.