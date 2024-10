Il Comune di Firenze vuole sostituire le colonnine del 2015 – buone per gli scooter – con stazioni di ricarica veloci. Bene, ma arrivano le critiche. Come mai? Il motivo più che discutibile è sintetizzato in questo titolo di Controradio: “I fiorentini scelgono le auto Ibride, ma il Comune investe sull’elettrico“.

Per criticare la scelta del Comune il sito della radio parte dai dati del Pra locale. Si registra «un importante calo d’interesse e di vendita dell’elettrico, un settore in crisi anche a livello Europeo, come dimostrano i dati sulle immatricolazioni di agosto, il 36% in meno rispetto al 2023».

Secondo l’emittente, i fiorentini «scansano l’elettrico puro per una questione di costi, ancora troppo alti e la poca autonomia dei veicoli tra un ciclo di carica e l’altro». Mentre privilegiano le ibride full e mild (2.655 veicoli immatricolati) «libere in entrambi i casi dalla sosta alle colonnine di ricarica ma legate al pieno di verde». Dove sia il “pieno verde” nelle ibride non è dato sapere.

Che senso ha contestare le colonnine pagate da un privato?

Tuttavia scatta l’accusa agli enti locali: «La crescita dell’ibrido non è stata facilitata da Regione e Comune, nessuna delle due infatti ha messo in atto politiche premianti su fronte di permessi e tassazione». Al contrario «l’amministrazione investe invece sull’elettrico. ll Comune di Firenze investe quindi sulla mobilità elettrica e lo fa con una delibera ad hoc». Uno scandalo, insomma, per Controradio.

Andiamo allora a leggere la “delibera ad hoc”: «La stessa gara (per il rinnovo delle stazioni di ricarica n.d.r) prevede che sarà sempre Be Charge ad occuparsi non solo della sostituzione delle colonnine esistenti, ma anche dell’installazione delle nuove, della manutenzione e della futura gestione di tutto il sistema senza nessun costo per l’Amministrazione».

Per la riduzione dello smog e delle emissioni le ibride sono solo un pannicello caldo

Per fortuna si cita pure il diesel: «Il vero sconfitto con appena il 12,6% delle immatricolazioni in sei mesi, tre punti percentuali in meno rispetto al 2023».