Sensori contro gli abusivi nelle ricariche Powy

Sensori contro gli abusivi nelle ricariche. Dopo la segnalazione di un lettore sulla situazione a Pinzolo, Powy spiega come intende reagire. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Sensori contro gli abusivi, ennesima segnalazione a Pinzolo

“Vi contatto in riferimento al vostro articolo‘ Madonna di Campiglio: perla delle Dolomiti, ma non della ricarica’, pubblicato il 23 ottobre. Nell’articolo viene segnalato il problema dell’occupazione impropria degli stalli di ricarica, anche in corrispondenza di una stazione Powy a Pinzolo. A questo proposito, vorremmo condividere alcuni aggiornamenti. Powy è presente nel Comune di Pinzolo con due stazioni di ricarica, in Via Roma e Viale Dolomiti di Brenta, operative dal 1° dicembre 2025. A queste si aggiungerà una nuova stazione in Piazza Brenta Alta, con attivazione il 29 ottobre. Inoltre, Powy sta collaborando con il Comune di Pinzolo per individuare possibili soluzioni al fenomeno della sosta impropria negli stalli di ricarica. Tra gli interventi oggetto di approfondimento rientra anche l’installazione di sensori di parcheggio presso le stazioni. Con l’obiettivo di favorire un utilizzo corretto degli spazi e migliorare l’esperienza degli automobilisti elettrici“. Benedetta Marangon, ufficio stampa Powy

Giusto prendere contromisure, ma sono le Polizie Locali…

Risposta. Tutto quel che si fa per debellare questo malcostume è benvenuto. E saremo in grado di dare conto dell’efficacia dell’installazione dei sensori, se Powy vorrà condividere i risultati. Resta però un problema di fondo. Il vizietto di parcheggiare negli stalli di ricarica quasi ovunque è tollerato e ritenuto al più un peccato veniale. Fino a quando le Polizie Locali non cambieranno atteggiamento e interverranno a sanzionare i trasgressori non ne verremo fuori. Sappiamo bene che hanno mille incombenze da sbrigare. Ma questa troppo spesso viene messa, ingiustamente, all’ultimo posto.