Sempre più ibride e meno elettriche in azienda nel 2023: lo rileva una ricerca di Transport&Environment (T&E). E anche in questo l’Italia è un unicum in Europa.

Sempre più ibride: Italia ancora in controtendenza rispetto all’Europa

Nel 2023 la penetrazione delle EV nelle flotte aziendali in Italia è diminuita (-3,5%), a differenza di tutti gli altri Paesi dell’UE-27 (ad eccezione di Malta). Nonostante che il nostro sia il terzo mercato auto in Europa, esso ha uno dei tassi più bassi di adozione delle elettriche nel segmento delle auto aziendali (4,9%). Mentre crescono le immatricolazioni di auto non full electric. Un problema non da poco, se si considera che nel nostro Paese il 44% delle auto nuove nel 2023 è stato immatricolato dalle aziende. E che questa quota è in crescita, perché nel 2020 le auto aziendali erano il 36% delle immatricolazioni. Inoltre, questi veicoli percorrono in media il doppio dei km rispetto alle auto private e l’anno scorso hanno rappresentato il 61% di tutte le emissioni del nuovo immatricolato. Sono tutti dati contenuti nella ricerca diffusa da T&E.

Le flotte aziendali scelgono grandi SUV e plug-in hybrid

Le aziende nel 2023 hanno immatricolato un numero di SUV di grandi dimensioni quasi triplo rispetto alle famiglie (16% contro il 6%). Di conseguenza, il parco auto aziendale, in Italia, ha un’intensità di CO2 molto più elevata rispetto a quello privato. Non solo: l’anno scorso, le nostre aziende, per ridurre le loro emissioni, hanno immatricolato più plug-in hybrid che EV. Il 70% delle vendite di auto equipaggiate con questa tecnologia, infatti, è assorbito dal canale aziendale. Ma si tratta di veicoli ben lontani, in termini di emissioni, da quanto dichiarato in fase di immatricolazione. Anche report di fonti istituzionali certificano valori emissivi assimilabili a quelli delle auto a benzina. “Il mercato italiano funziona al contrario. Le grandi aziende, che pure dispongono di maggiori risorse finanziarie e potrebbero guidare la transizione, non immatricolano abbastanza auto elettriche. Danno la priorità a giganteschi SUV e a inquinanti auto ibride plug-in“, lamenta Andrea Boraschi di T&E Italia.

