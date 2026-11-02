Sempre più auto ibride per gli italiani: l’elettrico non decolla e scende al 6,1% di quota in ottobre. Il resto d’Europa è sempre più lontano, con la Francia al 41,5%.

Sempre più auto ibride, tra le EV prima la Dolphin Surf

Esauriti gli incentivi, il mercato delle auto elettriche è tornato su livelli marginali, con 8.122 immatricolazioni su un totale di 131.921. In compenso volano le vendite di vetture ibride, salite al 49% di quota, praricamente una su due. E vanno a gonfie anche le plug-in, ricaricabili, arrivate al 12,7% con oltre 12 mila auto vendute. Tornando alle elettriche, nessun modello raggiunge le mille immatricolazioni. La Top Ten è guidata dalla BYD Dolphin Surf, a quota 632, seguita dalla Leapmotor T03 (450)e della Tesla Model Y (335). Quarto posto per la BMW iX1, mentre al quinto sbuca una Toyota, con la C-HR a quota 252. Nel totale di vendita dei primi 9 mesi dell’anno la T03 (elettrica dell’anno secondo la giuria di Vaielettrico) resta saldamente in testa a 23.640. Con una quota di mercato di oltre il 20% sulle 110.379 EV immatricolate quest’anno.

Ottimo risultato per le plug-in, grazie al noleggio lungo

Altra anomalia italiana: sono soprattutto i privati a comprare auto elettriche, mancano le partite IVA con le cosiddette flotte aziendali. Cosa che invece non manca alle ibride plug-in, con il noleggio a lungo termine che catalizza oltre il 43% delle immatricolazioni. E così l’Unione dei costruttori Unrae, per bocca del presidente Roberto Pietrantonio, invoca nuovi incentivi: “La transizione energetica non può trasformarsi in un percorso riservato a pochi. Richiede politiche strutturali che consentano a tutti i cittadini di poter accedere alle tecnologie a zero o bassissime emissioni. Gli italiani non vanno convinti: vanno messi nelle condizioni di scegliere la transizione. I numeri di questo mese incidono su un nervo ancora scoperto, dove il problema non è la resistenza degli italiani alla transizione: è rendere la transizione conveniente“