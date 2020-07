Sei pronto per l’elettrico? L’app EQ Ready per scoprirlo

Sei pronto per l’elettrico? L’auto a batterie (o un’ibrida plug-in) è adatta alla tua vita di tutti i giorni? C’è l’app EQ Ready di Mercedes per scoprirlo.

Sei pronto per l’elettrico? Analizza la tua guida

Quanto sei adatti alla trazione elettrica scopri attraverso l’analisi del tuo comportamento di guida personale. O almeno questo è quel che promette la Mercedes. Dalla sua introduzione tre anni fa l’app è stata utilizzata più di 1,6 milioni di volte. Ora è disponibile la versione aggiornata, che offre nuove funzioni come la “sfida di 7 giorni”, la simulazione di ricarica virtuale. «La nostra app aiuta i guidatori a scoprire se un’auto elettrica risponde alle loro esigenze specifiche, indipendentemente dal marchio di utilizzata”, conferma Sabine Scheunert, responsabile Digital & IT di Mercedes. “Le auto elettriche sono molto più adatte alla quotidianità di quanto pensi la maggior parte delle persone. Con EQ Ready l’utente può ad esempio verificare quanto sia già estesa la rete di infrastrutture di ricarica in molti Paesi”.

La sfida dei 7 giorni per capire se ce la puoi fare