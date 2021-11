Sei mesi e 26 mila km in VW ID.3: “Zero problemi”

Sei mesi e 26 mila km in VW ID.3: Roberto, un lettore lombardo, traccia un primo bilancio. Molto positivo, per un’auto che agli esordi ha fatto molto discutere. Chi volesse condividere il racconto dei primi mesi in elettrico può scrivere a info@vaielettrico.it. In basso il link agli altri articoli già pubblicati.

di Roberto Zappa

“ A bito in provincia di Brescia e possiedo da marzo una Volkswagen ID.3 PRO con batteria da 58 kWh Ho percorso in sei mesi esatti 26.000 Km, con grandissima soddisfazione. E vorrei condividere la mia esperienza con chi come me ha scelto di passare alla propulsione elettrica. Con un saluto particolare a Paolo Mariano: è anche grazie ai suoi video che mi sono convinto all’acquisto di questa interessante vettura “ . bito in provincia die possiedo da marzo unacon batteria daHo percorso in sei mesi esatticon grandissima soddisfazione. E vorrei condividere la mia esperienza con chi come me ha scelto di passare alla propulsione elettrica. Con un saluto particolare aè anche grazie ai suoi video che mi sono convinto all’acquisto di questa interessante vettura

Sei mesi e 26 mila km / “Quanto ho consumato e quanto ho speso: 600 euro in tutto”

“ Chiaramente anche io all’inizio ho dovuto abituarmi a come gestire il discorso delle ricariche. Ma vi assicuro che non ho fatto nessuna fatica, anche perché grazie ad un abbonamento flat con una multi-utility locale spendo 30 euro al mese. E posso ricaricare senza limiti presso le numerose colonnine sparse in buona parte della Lombardia. Considerando di aver utilizzato in alcuni spostamenti fuori regione ricariche Ionity e di altre società, con costi non proprio economici, ho percorso i 26.000 Km con soli 600 euro! Penso che davanti all’attuale aumento vertiginoso dei carburanti si tratti di un risparmio notevole. Quanto ai consumi, siamo sui 16,2 kWh/100 km, ma in autostrada ai 130 è difficile scendere sotto 18 kWh/100 Km . La Tesla Model 3 di un amico con cui ho viaggiato riesce a fare meglio (16kWh/100Km), ma nel complesso direi non male anche per la mia ID3.

“Fatto il primo aggiornamento OTA, da remoto” “ Una considerazione importante: in relazione alla mia esperienza non ho mai avuto nessun tipo di problema durante i miei 26.000Km. E ora ho anche potuto scaricare il mio primo aggiornamento OTA senza intoppi. E che dire del fatto che non ho dovuto fare nessun costoso tagliando dal meccanico? Comfort di guida e silenziosità rendono la mia giornata di lavoro molto piu rilassante. Per quanto riguarda la qualità della vettura, nonostante le note economie di Wv sull’uso di alcuni materiali, vi posso assicurare che l’assemblaggio dei componenti è ottimo. E l’uso dei comandi (in effetti tutto un po’ troppo touch ), una volta fatta l’abitudine, non crea problemi particolari. Ora mi preparo ad affrontare la stagione invernale per vedere con temperature più basse il comportamento della vettura “.

Sei mesi e 26 mila km: “Non tornerei mai indietro”

Certo, visto i costi della ID.3, la mancanza di alcuni elementi fa un po’ storcere il naso. Come ad esempio la mancata illuminazione di alcuni tasti del clima e l’assenza delle bocchette di ventilazione per i posti posteriori. Ma vi assicuro che, una volta alla guida, il comfort di bordo unito alle prestazioni mi fanno dimenticare queste mancanze. Una nota sui fari: ho fatto la scelta di avere i LED MATRIX ATTIVI... fantastici! Un fascio di luce bianchissima che si adatta in maniera immediata alle condizioni di luce e traffico della strada, senza mai lasciare angoli bui. Creando maggiore sicurezza nei viaggi notturni, consigliatissmi! Conclusione: un’esperienza che sicuramente non mi farà più tornare ad una vettura termica “ .

