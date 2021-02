Sei fermo al gelo: che succede alle batterie di Zoe e e-UP?

Sei fermo al gelo, che cosa succede alle batterie della tua auto elettrica? L’ADAC, l’Automobile Club tedesco, ha fatto un test con Renault Zoe e Volkswagen e-Up.

Sei fermo al gelo, in coda: quanto consumi per scaldarti? Quanto resisti? Test estremo dell’ADAC

I tecnici dell’ADAC hanno simulato una situazione da incubo: la tua auto elettrica ferma per ore in un ingorgo autostradale. Fuori fa un freddo cane e il tuo pacco-batterie, per quanto carico, rischia di puntare verso lo zero, dato che sei costretto ad azionare il riscaldamento dell’abitacolo (a 22%). Ma ti assale un dubbio: se la sosta si prolunga, devi piuttosto stringere i denti e spegnere tutto per non rischiare di restare “a secco”?

Le luci dei veicoli sono impostate in modalità di parcheggio, per far sì che l’auto sia visibile anche all’interno dell’ingorgo. Fuori ci sono temperature non lontane da quelle registrate in alcune parti d’Italia nella prima metà di febbraio: da -9 a -14 ° C. Il risultato registrato dai tecnici dell’Automobile Club tedesco è che “dopo 12 ore, circa il 70% della batteria della Renault Zoe 50 kWh e circa l’80% della VW e-up erano esaurite”.

— Leggi anche: la nostra “Prova Inverno” dell’autonomia delle auto elettriche, 293 km in Alto Adige con freddo fino a -12 —

I consigli per cavartela anche in queste situazioni da fil dell’orrore

Facendo i conti, si può parlare di un assorbimento di circa 2 kWh in media per la e-Up e e di 3 kWh per la Zoe. “Ciò significa che anche se sei fermo al gelo puoi resistere circa 17 ore con la batteria da 52 kWh della Zoe e 15 ore con i 32,3 kWh dell’e-Up“. A patto che la batteria inizialmente fosse carica. Ed ecco i consigli ADAC per prevenire anche queste situazioni,molto concreti e molto tedeschi, come avere sempre una coperta in auto e tenere d’occhio le previsioni del tempo prima di partire.