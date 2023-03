Segway E300SE, il primo “125” elettrico della Casa

Non solo monopattini: Segway è pronta a lanciare in Europa il primo scooter elettrico ad alte prestazioni. E300SE ha un bagaglio tecnico interessante ed è dotato delle tecnologie più avanzate.

Conosciuto ed apprezzato soprattutto per i suoi innovativi monopattini elettrici, considerati tra i migliori dagli appassionati del genere, il brand Segway-Ninebot già da qualche tempo ha scelto di sondare anche il mondo degli scooter a zero emissioni.

L’azienda di proprietà cinese (l’americana Segway è diventata una sussidiaria del colosso della robotica Ninebot nel 2015) non è infatti nuova al lancio di agili ciclomotori elettrici da città. Nella sua variegata gamma di prodotti per la mobilità, ce ne sono già diversi. In Europa non sono molto diffusi – a differenza dei ‘fratelli’ monopattini – motivo per cui l’azienda ha pensato di alzare il tiro.

E300SE, performance da tenere d’occhio

Al recente Mobile World Congress di Barcellona, infatti, oltre ai nuovi prodotti per la micro-mobilità elettrica, Segway-Ninebot ha anche annunciato l’arrivo del suo primo scooter elettrico di categoria L3e, dal nome in codice E300SE Launch Edition. Uno scooter per “grandi”, insomma, paragonabile per prestazioni ad un 125 termico, che si presenta con caratteristiche interessanti per un pubblico che inizia ad apprezzare sempre di più questa categoria di scooter elettrici.

Qualità riscontrabili non tanto nell’estetica, semplice e non particolarmente accattivante (in pratica è la stessa di alcuni ciclomotori già in gamma) quanto nelle performance e nel bagaglio tecnologico.

Il nuovo e-scooter Segway è alimentato da un motore da 10 kW di potenza di picco (7,8 Kw nominali) con una coppia massima di 200 Nm. Numeri che consentono al mezzo di raggiungere una velocità di 105 km/h e di accelerare a 50 km/h in soli 2,9 secondi.

Due batterie per 130 km; e c’è anche la terza

Anche alla voce autonomia lo scooter non passa inosservato. Grazie alle due batterie al litio di serie (4 kWh totali) la Casa garantisce che è possibile percorrere fino a 130 km con una sola carica. In più, si può scegliere di acquistare un terzo alimentatore, che estenderebbe l’autonomia di un ulteriore 50%.

Le batterie si trovano tutte sotto la pedana poggiapiedi, sono rimovibili e hanno tempi di ricarica da 3 a 5 ore.

A livello di struttura e sicurezza ciclistica E300SE non si risparmia in nulla. Telaio in lega d’acciaio, ruote da 12”, doppi freni a disco, sospensioni posteriori regolabili, frenata ABS e controllo di trazione intelligente.

Lo scooter è dotato anche di frenata rigenerativa e di ben cinque modalità di guida diverse, tra cui una di “assistenza” che aiuta a spingere lo scooter fino a 4 km/h.

L’ultima tecnologia a meno di 5 mila euro

Tra le dotazioni spicca il particolare faro a LED in grado di proiettare un fascio di luce fino a 70 m. di distanza e l’ampio sottosella da 34 litri, in cui poter riporre due caschi jet. Presenti anche una presa di ricarica USB, un vano portaoggetti e un gancio per trasportare gli effetti personali. In stile “classico” il display a colori.

A livello tecnologico è presente un sistema di connettività legato all’immancabile App di sistema, utilizzabile dal proprio smartphone. Tramite applicazione si possono monitorare i dati gestionali del veicolo, ma anche bloccarne/sbloccarne l’accensione da remoto o tracciarlo tramite il GPS in caso di furto.

Atteso anche in Europa

Il Segway E300SE Launch Edition dovrebbe arrivare in Europa già in primavera, anche se non ci sono ancora news ufficiali sulle colorazioni e sui prezzi. Voci di corridoio parlano di un costo di poco meno di 5.000 euro.

Considerando l’aiuto degli incentivi, per uno scooter di categoria superiore non è male. Vedremo.

