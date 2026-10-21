Segni di vita dal pianeta Energica! Cosa sta per succedere?

Due appuntamenti tra fine ottobre e la settimana di EICMA riaccendono l’attenzione su Energica. Dopo la crisi e il cambio di proprietà, è il momento di capire come prenderà forma la ripartenza.

Dopo il periodo più buio della sua storia, il marchio modenese torna a convocare clienti e stampa per parlare del futuro. Due gli appuntamenti in calendario: il 28 ottobre a San Francisco e il 4 novembre a Milano, durante la settimana di EICMA. Il messaggio scelto per la serata italiana è già una dichiarazione d’intenti: “Back on the Road”, di nuovo sulla strada. Resta da capire con quali moto, con quale organizzazione industriale e, soprattutto, con quali tempi.

La crisi del 2024 e il successivo passaggio a nuovi investitori hanno lasciato molte domande che partono dalle cause fino alle soluzioni trovate. Ora arriva la buona notizia per chi ha seguito l’avventura di Energica e per chi una di quelle moto l’ha comprata, aspettando risposte sul futuro del marchio e sull’assistenza. La liquidazione risale all’ottobre 2024; il percorso di acquisizione da parte di investitori di Singapore è stato poi confermato nel 2025.

Cosa scopriremo?

Il primo appuntamento, “Motor Valley to Silicon Valley”, si terrà mercoledì 28 ottobre al Consolato generale d’Italia a San Francisco. Un incontro rivolto ai proprietari e ai motociclisti della Bay Area, chiamati a conoscere il team e i programmi di Energica US. Gli Stati Uniti sono un mercato molto importante per Energica e non è un caso che si riparta da lì. Ai partecipanti è stato chiesto, quando possibile, di arrivare in sella alla propria Energica, per riunire le moto davanti al Consolato. Un modo concreto per ripartire dalla comunità che il costruttore si è costruito negli anni.

Una settimana dopo toccherà a Milano. L’invito arrivato in redazione dà appuntamento mercoledì 4 novembre, nel quartiere Isola. Una serata riservata, su invito, lontana dal movimento della fiera: il programma prevede l’incontro con la squadra che sta accompagnando Energica nella nuova fase e un racconto della direzione che prenderà il marchio. Non viene annunciata esplicitamente la presentazione di nuovi modelli e sarebbe davvero prematuro aspettarselo.

L’obiettivo di tornare a produrre e vendere moto, era già stato delineato. Ora bisogna capire dove e quando. Nel settembre 2025 Stefano Benatti aveva indicato un percorso che partiva dal ripristino dei ricambi e dell’assistenza, per arrivare alla produzione della gamma e alla ricostruzione dei rapporti commerciali. In quell’occasione era stata riportata anche l’intenzione di mantenere produzione e sviluppo in Italia. Su questo punto è lecito sollevare un sopracciglio, ma che verrà chiarito nei prossimi incontri.

Le informazioni disponibili rimandano a Singapore, senza elementi per dare per acquisita una fabbricazione in India. Sarà interessante capire come verranno distribuite le attività e quale ruolo conserverà Modena nella nuova organizzazione.

Quale Energica tornerà in strada?

La domanda più interessante è: quale Energica tornerà sulla strada? Un costruttore di moto elettriche ad alte prestazioni, con l’ambizione di continuare a spingere sullo sviluppo tecnologico? Oppure un marchio pronto ad ampliare il proprio pubblico attraverso prodotti e prezzi diversi? Per ora sono scenari da esplorare, senza indicazioni sufficienti per attribuire alla nuova proprietà una scelta precisa.

San Francisco e Milano saranno le occasioni per cominciare a ottenere queste risposte. Intanto godiamoci il fatto che Energica è viva!