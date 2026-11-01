Segnalo Evvai, app di ricarica molto economica, con prezzi da 0,37/kWh sui grandi network nazionali. Così ci scrive Marco, un fedele lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Segnalo Evvai: prezzi da 0,37 sulle colonnine Enel e Plenitude

“D a vostro appassionato lettore volevo condividere con voi e con gli altri lettori la scoperta di un nuovo gestore di ricarica, Evvai. Al momento opera solo sul territorio nazionale, offrendo ottimi prezzi sui principali gestori, Eni Plenitude ed Enel X. La ricarica si fa partire solo tramite applicazione, che comunque è ben strutturata. Le ricariche vengono proposte in offerta a 37 centesimi per i primi 150 kWh sulle AC di Enel X, inoltre caricando il Wallet si ottengono 3 euro gratis. Con 53 euro del wallet si possono caricare 143 kWh, considerando un consumo medio di 15 kw per 100 km sono 955 km. In pratica con un diesel o un benzina spenderesti almeno il doppio. Finita la promozione, il prezzo delle AC Enel sarà a 41 centesimi. Sempre più competitivo rispetto a diesel e benzina per chi non ha possibilità di caricare a casa. Tutti i prezzi di Evvai sono al consumo e per il momento non ci sono abbonamenti. La concorrenza sempre più agguerrita tra operatori della ricarica sta portando ad ottimi risultati per noi consumatori elettrici. Anche in questo momento in cui il prezzo della corrente è aumentato“. Marco Di Paola

Ecco da dove viene e che cosa propone

Risposta . Giusto far circolare le notizie sui possibili risparmi in fase di ricarica, tanto più in questi tempi di caro-energia. Non sappiamo molto di Evvai, se non per le informazioni contenute sul sito ufficiale. Dove si spiega che questa app fa capo a una società di Taranto, Baoa. Non ci sono tessere, come scrive giustamente Marco, l’utilizzo avviene solo tramite app. E con trasparenza del prezzo delle colonnine in cui ci si appresta a ricaricare, che compaiono sulla app. Le tariffe sono evidentemente competitive, anche se sul sito compare correttamente questa avvertenza: “Le promozioni cambiano spesso: il prezzo che paghi è quello che vedi nell’app su ogni colonnina, prima di avviare la ricarica“. . Giusto far circolare le notizie sui possibili risparmi in fase di ricarica, tanto più in questi tempi di caro-energia. Non sappiamo molto di Evvai, se non per le informazioni contenuteDove si spiega che questa app fa capo a una società. Non ci sono tessere, come scrive giustamente Marco, l’utilizzo avviene solo tramite app. E condelle colonnine in cui ci si appresta a ricaricare, che compaiono sulla app. Le tariffe sono, anche se sul sito compare correttamente questa avvertenza: “: il prezzo che paghi è quello che vedi nell’app su ogni colonnina, prima di avviare la ricarica“.