Segnali sbagliati e scritte complottiste: ricarica in croce

Segnali sbagliati e scritte complottiste: Loano sarebbe un piccolo paradiso della ricarica, se non fosse che chiunque può parcheggiare nelle colonnine imbrattate.

Segnali sbagliati: dal cartello sembra un normale parcheggio a disco orario…

“S ono possessore di un’auto elettrica e vi seguo con attenzione. Vorrei segnalarvi che a Loano (SV), paese ligure molto amico delle auto elettriche, ci sono 10 colonnine AC attive più una in attivazione e una HPC, più altre due in attivazione. Il che lo rende uno dei comuni con più punti di ricarica pubblica nella zona. Però va documentato come a volte i tecnici del comune commettano delle ingenuità che possono fuorviare sia i cittadini che le forze dell’ordine. Nella foto che vi allego si vede il posizionamento della segnaletica verticale in maniera errata rispetto allo stallo di ricarica. In pratica, se ci atteniamo al cartello, quel posto è un normale parcheggio a disco orario. Se invece guardiamo la colorazione delle strisce, è chiaramente uno stallo dedicato alla ricarica delle auto elettriche “ .

E qualche complottista ha pensato bene di imbrattare la colonnina

“ Purtroppo spesso è occupato da auto termiche in sosta. I cui proprietari, distratti o confusi, con la loro manovra rendono impossibile utilizzare la colonnina di ricarica a chi ne avesse necessità. Ho sentito il comando della polizia locale: mi ha risposto che, per via di quel cartello mal posizionato non possono né multare, né rimuovere le eventuali auto posteggiate. Mi è sembrato opportuno segnalarvelo in modo che l’amministrazione comunale sia stimolata ad intervenire al più presto per risolvere la situazione. Vi allego anche una seconda foto dove si vede la colonnina imbrattata da qualche complottista. Mi chiedevo se questo genere di “proteste” si verificassero anche in altre parti d’Italia. Saluti “ . Mirko ‘DucaM’ Isetta