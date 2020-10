L’e-scooter Seat Mo in vendita da novembre

Saranno consegnati in novembre i primi scooter griffati Seat con il marchio Seat Mo. Presentati l’anno scorso, gli e-scooter della casa auto spagnola sono prodotti in collaborazione con l’azienda barcellonese Silence.

Sono di classe L2, equiparati a 125 cc, spinti da un motore da 7 kW e con una batteria al litio da 5,6 kWh raggiungono i 137 km di autonomia. Notevoli le prestazioni: accelerazione da 0 50 km/h in 3,9 secondi e velocità massima di 95 km/h.

La ricarica è semplice; il pacco batteria rimovibile può essere collegato a casa o in caricatori pubblici, su una presa domestica. La batteria dispone di un carrello integrato che consente, dopo lo smontaggio, un agevole trasporto. Con Mo e-scooter Seat abbraccia il cambiamento, quindi sta espandendo il suo portafoglio per riflettere meglio questo mondo in evoluzione.

«Il mondo sta cambiando e gli approcci alla mobilità devono cambiare con esso, soprattutto negli ambienti urbani», ha affermato Lucas Casasnovas, Direttore di Seat MÓ. «Seat MÓ continua a sviluppare prodotti e servizi di mobilità urbana che assicurano una mobilità senza rumore, senza emissioni e con un impatto minimo, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone nelle città» ha concluso.

Il prezzo di partenza dell Mo e-scooter è di 6.250 euro, al lordo degli incentivi nazionali. Solo per la Spagna è prevista un’offerta di finanziamento di 3 euro al giorno.

