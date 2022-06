Seat frena: niente elettrico, troppo caro per noi

Seat frena: per ora l’elettrico è troppo caro per noi. La marca spagnola, che è il brand low-cost di Volkswagen, aspetta che i costi scendano per lanciare sue EV.

Seat frena e per le EV punta su Cupra (per ora)

Per i vertici Seat al momento è più prudente puntare sulla sottomarca sportiva Cupra, sulla quale è più facile spuntare prezzi più alti. “Per ora, l’elettrificazione è ancora un po’ costosa“, ha detto a AUTOCAR Werner Tietz, capo della ricerca e sviluppo Seat. “Pensiamo di dover concentrarci sull’elettrificazione di Cupra. E, quando i prezzi dei componenti scenderanno, e batterie e macchine elettriche saranno più economiche, potremo discutere e parlare di Seat di nuovo“. Una scelta di prudenza opposta a quella fatta dal Gruppo Renault, che invece ha lanciato già da due anni la prima elettrica della sua marca low-cost, la Dacia Spring. È confermato quindi che anche la nuova citycar del Gruppo Volkswagen che sarà lanciata nel 2025 (costruita in Spagna) avrà una versione marchiata Cupra e non Seat.

L’unico marchio generalista senza EV in gamma

Proprio in questi giorni la Cupra ha svelato la prima immagine di questa “piccola” in arrivo tra tre anni. Per ora il nome è Urban Rebel. Sarà il secondo modello elettrico della marca, dopo la Born, che nei piani iniziali doveva uscire con il marchio Seat, piani oggetto poi di un ripensamento. La produzione è prevista a Martorell (Barcellona) non appena sarà approvato il programma di finanziamento PERTE del governo spagnolo. “Cupra Urban Rebel sarà il più grande progetto per la nostra azienda nei prossimi anni, è la chiave per la nostra trasformazione come marchio completamente elettrico“, ha spiegato Tietz. “Stiamo guidando lo sviluppo del cluster, la famiglia di veicoli che democratizzerà la mobilità urbana sostenibile, per diversi marchi all’interno del Gruppo Volkswagen“. Ma sorprende che da questo cluster sia esclusa Seat, al momento l’unico marchio generalista a non avere un’elettrica in gamma.

