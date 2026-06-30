Seamless Charging, altra ricarica senza tessere né app

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Seamless Charging: arriva un altro sistema di ricarica plug&play , senza tessere né app. L’auto viene riconosciuta dalla colonnina, che abilita la sessione e provvede ad addebitarne il costo sul conto del cliente.

È il plug&play di Vattenfall, disponibile su Volvo e Tesla

Seamless Charging nasce dalla collaborazione tra Vattenfall InCharge e WirelessCar. Attualmente supporta i veicoli Volvo e Tesla dotati della tecnologia richiesta. L’hanno già testato più di 700 automobilisti elettrici in Svezia, Paesi Bassi e Germania. Il servizio, basato su cloud, automatizza la ricarica, l’autenticazione e il pagamento sui caricabatterie AC e DC, dopo una registrazione una tantum. I protocolli standard del settore sono utilizzati per trasferire in modo sicuro i dati del veicolo e della ricarica. Dovrebbe diventare disponibile in tutte le stazioni InCharge tra l’autunno e l’inverno. Per ora è disponibile solo in località-pilota selezionate. Funziona così:

Accedi al tuo account My InCharge e vai su “I miei veicoli” per attivare Seamless Charging e aggiungere la tua auto. Accetta la condivisione dei dati del veicolo attraverso la pagina di accesso sicura del produttore del veicolo.

“Seamless Charging usa la tecnologia dell’auto connessa per semplificare”

“Oggi i conducenti di veicoli elettrici hanno spesso bisogno di app, schede e passaggi di autenticazione diversi a seconda della rete di ricarica. Quindi migliorare l’esperienza del cliente e creare un semplice percorso di ricarica è fondamentale per la transizione alla mobilità elettrica. Volevamo esplorare se potevamo rimuovere alcuni di questi passaggi e rendere la ricarica il più semplice possibile“, spiega Fanny Lindberg di Vattenfall E-Mobility. “L’ esperienza di collegamento di veicoli, dati e partner dell’ecosistema ha dimostrato che la migliore tecnologia spesso rimuove la complessità piuttosto che aggiungerla“, aggiunge Mateo Sotomayor di WirelessCar. “Migliorare l’esperienza di ricarica richiede l’orchestrazione in un complesso ecosistema di veicoli, piattaforme, reti di ricarica e fornitori di servizi. Seamless Charging è un esempio pratico: utilizza la tecnologia del veicolo connesso per rimuovere i passaggi dal processo di ricarica”.

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