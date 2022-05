Sealance e il suo Deep Speed questa sera su SKY

Sealance con il suo rivoluzionario motore nautico Deep Speed sarà protagonista questa sera dell’episodio 20 della trasmissione “The Boat Show”. La trasmissione andrà in onda alle 22 su SKY Sport HD, canale 204.

Oltre alle consuete rubriche su regate, grandi eventi, saloni e mondo della cantieristica a vela e a motore, la puntata presenterà come di consueto un protagonista del mondo della nautica. Questa sera sarà la volta di William Gobbo, fondatore di Sealance e ideatore del rivoluzionario sistema di propulsione per imbarcazioni Deep Speed.

Gobbo e il suo team sono vecchie conoscenze di Vaielettrico, che ne ha seguito il percorso imprenditoriale fin dagli inizi.

Deep Speed è il nome del motore della startup milanese Sealance, formata da professionisti con ricco curriculum che al progetto di motore hydro-jet fuoribordo elettrico ci lavorano da oltre 10 anni. “Tesla ancora non c’era nel 2007 quando siamo partiti con la prima idea. Un’intuizione – dichiarò William Gobbo a Vaielettrico _ per ottenere un sistema di propulsione più efficiente ed efficace. In altri termini ridurre i consumi e gli sprechi per aumentare autonomia e velocità”.

Il rivoluzionario motore è privo di eliche e funziona sullo stesso principio dei jet aeronautici. Può arrivare ad ottenere efficienze superiori del 30-35% rispetto ai motori nautici tradizionali, con un vantaggio crescente all’aumentare della velocità.

Di recente Sealance ha concluso un round di finanziamento in equity crowdfunding conseguendo un successo da record per l’Italia: oltre 3 milioni di euro raccolti.

